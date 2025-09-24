Отношения с боссом подпортятся – финансовый гороскоп на 25 сентября

Наш гороскоп говорит, что энергия суток располагает к спокойному анализу и планированию, а также к наведению порядка в делах.
Овен
Сегодня Овны, имеющие в своей работе хоть какое-то отношение к загранице, могут столкнуться с трудностями. Не рекомендуется начинать важных дел, таких как: отправка грузов по импортно-экспортным операциям, подписание договоров с иностранцами, оформление таможенных документов. Также весьма критичными являются сейчас такие сферы деятельности, как рекламный бизнес и создание сайтов.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться очень важный день, требующий проявления чрезвычайной ответственности за происходящие события. Старайтесь просчитывать свои поступки, чтобы не допускать риска нештатных ситуаций и неожиданностей форс-мажорного свойства. Не рекомендуется делать инвестиции в недвижимость, сельское хозяйство и строительство. Воздержитесь от финансовых заимствований.
Близнецы
Сегодня Близнецам не рекомендуется вести переговоры и устанавливать новые деловые связи. Главное внимание следует уделить не расширению деловых связей, а сохранению тех связей, которые у вас уже имеются. Что касается новых контактов, то они могут оказаться ненадежными. В результате несогласованности в действиях и нарушения договорных обязательств с некоторыми партнерами могут испортиться отношения.
Рак
Сегодня у Раков день вряд ли можно назвать удачным для деловой активности. Ваши доходы имеют тенденцию к снижению или к убыткам. Из-за ослабления энергетического потенциала может ухудшиться самочувствие, и ваш уровень работоспособности может оказаться гораздо ниже нормы. Кроме того, в трудовом коллективе у вас могут сложиться напряженные отношения с коллегами.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют проявлять инициативу. Ваше излишне эмоциональное состояние может привести к поспешным опрометчивым решениям. Ваши начинания в это время могут быть неудачными и могут не получат должной поддержки и развития. Работникам творческих профессий и искусства не следует ждать легкого и триумфального шествия к вершине славы. Показ достижений на публике может не оправдать ожиданий.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с препятствиями и разного рода ограничениями. Особенно неудачным будет день у тех, кто связан в своей деятельности с недвижимостью. Клиентура агентств по сделкам с недвижимостью будет приходить по большей части ненадежная, склонная к отказу от предварительных договоренностей. Поэтому ваши усилия во многом могут быть потрачены впустую.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют воздерживаться от поспешности при установлении деловых связей и, особенно, при работе в составе творческой группы. Неудачно будут проходить телефонные разговоры, информационные контакты через Интернет, короткие поездки. Вам придется столкнуться с тенденцией к распаду и разрыву деловых связей. Не следует доверять чужим обещаниям, и сами никому ничего не обещайте.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, имеющие свой бизнес, могут столкнуться с материальными трудностями, особенно с нехваткой оборотных средств. Возможно, в течение этого дня может быть нанесен ущерб вашему движимому имуществу т потребуется его компенсировать. Не следует обращаться за содействием в решении вопросов в официальные инстанции – это может стоить вам бесполезно потраченных денег.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют проявить особую осмотрительность в проявлении инициативы в бизнесе. Вряд ли у вас сейчас будет правильное понимание перспективы и стратегии дальнейшего поведения. Особенно это касается приятия решений относительно деловых поездок. Не рекомендуется сейчас сдавать экзамены по повышению профессионального уровня. Воздержитесь от решения юридических вопросов.
Козерог
Сегодня Козероги, владеющие своим бизнесом, могут столкнуться с серьезными трудностями. Прежде всего, вы должны быть уверены в том, что ваш бизнес не имеет никакого отношения к незаконной деятельности. Тогда вам нечего опасаться. В противном случае могут быть неприятности со стороны представителей фискальных служб, которые могут устроить проверки, контрольные закупки, ревизии.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют заниматься организацией кооперативов, инвестиционных фондов, акционерных обществ. В целом общественная работа, равно как и коллективный труд, не сулят вам ничего хорошего. Попытка заглянуть чуть дальше в будущее через составление планов, может ввести вас в заблуждение. Весьма неустойчивыми могут стать ваши деловые партнерские связи.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может принести сложности в вопросах карьеры и отношений с начальством и коллегами по трудовому коллективу. Такой тотальный разлад и несогласованность может привести к существенному снижению результативности труда. Особенно это почувствуют управленцы и ведущие менеджеры. Ваши подчиненные могут оказаться не готовы следовать за вами в служебном рвении.