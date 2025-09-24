Чужие чувства подтвердятся – любовный гороскоп на 25 сентября

Сегодня нам стоит понаблюдать за второй половинкой.

Наш гороскоп поможет каждому знаку зодиака понять, где лучше сделать паузу, а где — действовать активнее, чтобы сохранить гармонию и уверенность в себе.

Овен

Сегодня для Овнов продолжат играть большую роль их внутренние душевные переживания и чувственные импульсы, но многие Овны будут также повышенно восприимчивы и к внешней психологической атмосфере, которая сопровождает процесс их взаимодействия с любимым человеком. Возможна провокация на ревность.

Телец

Сегодня Тельцы могут сталкиваться с неприятными или странными чертами характера своего партнера. Возможно, придется взаимодействовать с ним в неудачный момент, когда невольно активизируются худшие стороны его натуры. Желательно оказаться в подходящей обстановке, смягчающей этот негативный эффект.

Близнецы

Сегодня Близнецам день не обещает идеальных условий для личного общения, мешает им в полной мере включить свое красноречие или обаяние. Но в сложившейся обстановке могут найтись мелкие плюсы (например, полезные мини-тесты на совместимость, тренирующие понимание без слов в рутинных житейских мелочах).

Рак

Сегодня Ракам звезды обеспечат достаточный уровень везения и источник вдохновения, чтобы они могли продвинуться в своих любовных делах. В зависимости от ситуации, у них появится надежда придать роману ускорение, внести в него некую изюминку, приблизить его к своим идеалам или загладить свою вину.

Лев

Сегодня Львам не стоит сбрасывать со счетов скрытое коварство ситуации. Оно может дать знать о себе небезопасным импульсом, неприятным ощущением или болезненным психологическим дисбалансом в отношениях. Это день, когда лучше не поддаваться ревности, упрямству и навязчивым желаниям.

Дева

Сегодня Дев фортуна не оставит без своего попечения и позаботится о том, чтобы их личные приключения закончились благополучно. Но не исключено, что вначале им придется пережить неприятные минуты, которые подпортят им настроение. Тем важнее им будет завершить день на позитивной ноте.

Весы

Сегодня Весам стоит помнить, что в любви сыграют мало роли их слова. Важнее будут эмоции и совершенные под их прессом поступки (в том числе, в интимной сфере). Чаще ключевыми будут шаги и мотивы партнера, но и иногда и сами Весы могут оказываться в ситуации, когда за них ясно говорят их действия.

Скорпион

Сегодня Скорпионов небеса поддержат и возвратят их на верный путь, если они погорячились. Но звезды советуют им и самим стараться минимизировать свои ошибки (например, не идти против своих же идеалов) – тогда и роковых промахов у них будет меньше, и судьба охотнее придет им на помощь.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день может пробудить в душе сложные эмоции и всколыхнуть их невидимые миру глубинные чувства. Возможно, они не отважатся поделиться ими с близким человеком, опасаясь негативной реакции. Источником таких переживаний может стать интимная жизнь, духовный вопрос или любовное прошлое.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть надежда благополучно обойти неоднозначные темы в общении с близким человеком и сконцентрироваться на той стороне отношений с ним, которая поможет им чувствовать себя комфортнее, например, духовной или эротической. Возможно, при этом они испытают какие-то эмоции прошлого.

Водолей

Сегодня Водолеи могут принять за свою истинную цель в любви навязчивое сексуальное желание, поддаться искушению использовать при построении личных отношений опасные или сомнительные приемы. Но в той же мере они рискуют стать жертвой манипуляций, попытки сыграть на их добрых или низменных чувствах.

Рыбы