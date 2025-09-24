Откроются все двери – гороскоп на 25 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что она может прийти в виде компенсации, духовной поддержки, исправления ошибки, ухода от опасности, а также смены полюса на более положительный в любовной, интимной сфере. Там, где не помогли друзья, социальные рычаги и прогрессивные методы, может выручить семья, старый резерв или прошлый опыт выхода из кризиса. Однако везение может прийти и «темным» сомнительным путем, случиться благодаря неприятным событиям. Не все чувства и мотивы будут добрыми и искренними. Уловить такие нюансы поможет обостренное чутье на риск и подвох, даруемое проницательной Луной в Скорпионе.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что день может склонять их к повышенной эмоциональности, к зависимости от собственных чувственных желаний, надуманных негативных переживаний или вредных привычек. Не исключены также проявления психологической зависимости от других людей и их мнений. В занятиях этого дня не последнюю роль играет чутье. Возможны успехи в делах, связанных с домашними делами и наследством.
Телец
Сегодня у Тельцов успехи не в последнюю очередь зависят от окружающей атмосферы и чужого настроения. Многие Тельцы рискуют оказаться не в самой гармоничной и доброжелательной среде. Несмотря на коварство обстановки, у них есть шанс поладить с нужными людьми, даже обладающими трудным характером и пребывающими не в духе. Им может помочь подстройка в мелочах, общность взглядов или элемент везения.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что многое определяет эмоциональный фон событий, а он не всегда будет гармоничным. Не слишком благоприятная атмосфера может царить там, где они работают, или в тех учреждениях, которые они вынуждены посещать. Тот или иной негативный подтекст может омрачить им общение с домочадцами, взаимодействие с коллегами, друзьями, подчиненными или представителями сервисов.
Рак
Сегодня Ракам звезды обещают ту или иную долю везения, и советуют верить в успех даже в сложных обстоятельствах. Многие Раки преуспеют в своих делах или смогут выбраться из потенциального опасного положения благодаря своим личным убеждениям, способностям или природной интуиции, но для них не исключено также «покровительство свыше», принявшее форму неожиданного счастливого поворота событий.
Лев
Сегодня Львам стоит принять во внимание психологическую атмосферу этого дня – в первую очередь, домашнюю или царящую в значимом для них месте, сообществе. Для многих Львов она будет некомфортной и отчасти коварной, может стать питательной средой для потенциальных ссор в их семье, дружбе, любви или деловых отношениях. Проникнувшись ее сомнительным духом, они рискуют чаще делать критичные роковые ошибки.
Дева
Сегодня Девам не стоит терять надежду на успех и счастливый случай. В течение дня велика вероятность благоприятного события, которое поможет реанимировать позитивный настрой, восстановить ресурс или исправить допущенную ошибку. Многие Девы получат поддержку от семейного клана или группы близких друзей, а также от людей, которым они склонны доверять благодаря совместному прошлому и общим тайнам.
Весы
Сегодня Весам день способен принести выгоду или прибыль, но также некоторые неприятные или сомнительные сопутствующие моменты. Не исключено, что материальная удача или моральная поддержка достанется им не совсем безупречным путем или в результате каких-то негативных событий. Возможно, решится вопрос, связанный с кредитом, компенсацией или оплатой услуг, семейными нуждами или жилищными делами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно помнить, что многое зависит от их настроений, мотивов, привычек и совершаемых под их влиянием действий. Лучшей стороной этого дня для них станет возможность развить рискованное, но потенциально благоприятное для себя начинание, или удачно исправить допущенную на старте критичную ошибку, пока она не стала роковой и не превратилась в перманентную угрозу дальнейшим планам.
Стрелец
Сегодня Стрельцов звезды предупреждают о возможной скрытой стороне событий, которая может иметь для них и негативный, и положительный оттенок. День способен напомнить про постыдные тайны, вредные искушения, чужое коварство или какие-то неприглядные поступки, но также и про невидимый источник вдохновения, поддержки и духовной силы. Самое время поработать со своим внутренним миром и его ценностями.
Козерог
Сегодня Козероги, имеющие богатый жизненный опыт преодоления проблем и умеющие видеть неприглядную подоплеку событий, выигрывают. Именно они будут интуитивно предвидеть возможные риски настоящего и будущего и ловко их обходить, в том числе, нестандартным путем. Неопытным Козерогам сегодня может помочь мудрый друг, влиятельный покровитель, надежное доверенное лицо или авторитетный родственник.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит учесть коварство ситуаций. Оно может выразиться в нечестных или специфичных чужих мотивах, в сомнительных целях или опасных методах их достижения, а также в ложных желаниях и ориентирах, в зависимости от негативных импульсов и вредных привычек. Звезды рекомендуют с долей критичности принимать заманчивые предложения, а также помощь в виде добрых дел или сочувствия.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут рассчитывать на долю везения и удачи, в том числе, вдали от дома. Часто это будет происходить не в силу случайного стечения счастливых событий, а по определенной причине, почву для которой они сами долго закладывали в прошлом. Возможно, их настигнет запоздалая награда или благодарность, они убедятся в чьем-то добром расположении к себе или их выручит духовный единомышленник.