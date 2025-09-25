Устраиваем классное свидание — любовный гороскоп на 26 сентября

Гороскоп на сегодня советует нам устроить свидание.
Овен
Сегодня для Овнов имеет большое значение сексуальное взаимопритяжение с партнером. Оно может сопровождаться сильными противоречивыми переживаниями, грозящими лишить их внутреннего равновесия. Им важно помнить, что формула гармоничного союза также содержит в себе пункты душевной близости и доверия.
Телец
Сегодня у Тельцов в любовных отношениях царит позитивная или негативная стабильность, не стоит ждать от этого дня резких перемен и новых сюрпризов. Главным отличием гармоничной пары от проблемной станет уровень доверия: в первой будет больше искренности и тепла, а во второй подозрений и манипуляций.
Близнецы
Влюбленным Близнецам стоит помнить, что многое зависит от связки настроение-самочувствие и спровоцированного ею отношения к мелочам, включая интимные. В хорошем расположении духа все будет воспринято проще, а в негативном может появиться болезненная реакция даже на вполне невинные детали.
Рак
Сегодня у Раков есть дополнительное время для развития любовных отношений и для того, чтобы насладиться всем спектром даруемых ими переживаний. На пике своих возможностей и творческого потенциала они окажутся утром. Чем масштабнее их задумки, тем важнее им не откладывать задуманное на вечер.
Лев
Сегодня у Львов сюжеты дня способны задеть тайные болезненные чувства, заставив их снова прибегнуть для сохранения равновесия к своей выстраданной системе психологических защит. Львам, забывшим о ней, будет труднее противостоять и эмоциональным атакам внешней среды, и собственным внутренним импульсам.
Дева
Сегодня Девам день даст необходимые условия для стабилизации любовных отношений за счет прошлого, что, в свою очередь, повысит их уверенность в будущем. Но это возможно лишь при наличии базы. Начиная роман с нуля, многие Девы будут связаны былыми стереотипами, привычками, традициями и предрассудками.
Весы
Сегодня Весам может помешать или помочь повышенная проницательность, чувствительность, сексуальность. Эти качества будут помогать им, если они стремятся как можно полнее прожить текущую ситуацию, испытав все оттенки ее эмоций, и мешать, если они хотят отстраниться или закрыть на что-то глаза.
Скорпион
Сегодня Скорпионам удачные обстоятельства помогут удержать свои страсти под контролем и остаться в безопасных границах. Став на грань срыва или рискованной авантюры, они вовремя остановятся. Некоторым Скорпионам удастся сделать так, чтобы партнер вовсе не догадался об их внутренней буре страстей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды предлагают самим разобраться в своем богатом внутреннем мире и сложных чувственных ощущениях, посвящая в них близкого человека лишь отчасти и в особых случаях. Быть вместе им сегодня стоит лишь с тем или той, с кем пройдены серьезные испытания и возникло полное доверие.
Козерог
Сегодня Козерогам день дает надежду получить удовольствие от чувственного или духовного слияния с близким человеком, обходя в общении с ним неприятные и сложные темы. Чтобы этому процессу ничто не мешало, важно оказаться вдали от обстановки, тем или иным образом провоцирующей нежелательные разговоры.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит приложить все усилия для того, чтобы избежать в любви ловушек и не угодить в коварно расставленные сети. Не обязательно ждать подвоха от партнера: возможно, потенциальную проблему подбросит роковое стечение каких-то обстоятельств или собственная психика, личный темперамент.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды дают возможность закрепить свой успех в делах сердечных, в чем бы он ни выражался. В крайнем случае, этот день подарит им надежду или утешение, обеспечит стойкость духа и поможет приблизить финальную точку в сюжете, ожидающем завершения. Не стоит откладывать свидание на вечер.