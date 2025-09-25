Появится отличный шанс — финансовый гороскоп на 26 сентября

Гороскоп на сегодня советует нам быть активнее в карьере.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют развивать активность при взаимодействии с иностранными партнерами по бизнесу. Грузы через границу пройдут без длительных задержек на постах таможенного досмотра. Удачно идут дела у торговцев украшениями, а также модной одеждой. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий не только на местном, но и на международном уровне.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть способны успешно продвигать свой бизнес. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и сделкам с недвижимостью. Можно покупать или продавать жилье, офисы, оформлять договора на аренду, заниматься благоустройством помещений, вкладывать деньги в капитальный ремонт. Хорошее время для получения ипотеки.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют прилагать усилия для укрепления и расширения деловых связей. Это та деятельность, в которой вы будете наиболее успешны. Возможно, вам поступит обнадеживающая информация. Вы можете совершить деловую поездку, которая многое прояснит. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к торговле, транспорту и общению с клиентурой в сетевом маркетинге.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться исключительно удачное время для успешного решения практических вопросов в любой сфере деятельности. Чтобы успеть сделать больше, звезды советуют с самого утра спланировать порядок проведения работ. Очень важно вписаться в те временные рамки, которые вы для себя отмерите. Вы сумеете получить выгодную работу, заказы, и повысить уровень своих доходов.
Лев
Сегодня у Львов могут усилиться предпринимательские способности и будет возникать много перспективных идей. У вас может быть достаточное количество энергии, для того, чтобы реализовать свои намерения на практике. Постарайтесь самые важные дела и начинания запланировать на вторую половину дня. Это наиболее успешное время, в которое вы не столкнетесь с серьезными трудностями.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться успешный день для урегулирования любых вопросов методами тайной дипломатии. Многие частные предприниматели смогу успешно зарабатывать деньги на фрилансе и при выполнении частных заказов. Также это хорошее время для оформления причитающихся вам по закону выплат. Речь идет о получении пособий, компенсаций, субсидий, налоговых вычетов и добавок к пенсии.
Весы
Сегодня у Весов, занятых организацией нового бизнеса, это хорошее время для создания акционерного общества открытого типа. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения. У бизнесменов могут появиться инвесторы, готовые вложить свои деньги в ваши проекты. Отличное время для проектно-конструкторских работ и для долгосрочного планирования бизнеса. Активнее используйте технические новинки.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут значительно укрепить свои позиции на основной работе. Если вы были неудовлетворенны своей прежней работой и искали новую работу, то в этих поисках вам может улыбнуться удача. Возможно, вам предложат повышение в должности с соответствующим увеличением оклада. Вышестоящее руководство может продвигать вас по служебной лестнице, либо давать ответственные поручения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам для успеха в делах звезды советуют уделить максимум внимания раскрутке бизнеса. Деньги, вложенные в проведение рекламной кампании в СМИ, могут очень быстро принести вам реальную отдачу. Бизнесменам рекомендуется расширять географию рынков поставщиков товаров и услуг. Прежде всего, речь идет о налаживании и развитии делового сотрудничества с партнерами из других регионов.
Козерог
Сегодня Козерогов, имеющих свой бизнес, может ожидать перспектива роста доходов. Работники увеселительных заведений, ресторанов, баров и гостиниц могут увеличить приток клиентуры и выручки. Это хорошее время для проведения финансовых расчетов. Используйте свободные деньги для досрочного погашения кредитов. Также вы сможете сделать удачные покупки по акциям и с большими скидками.
Водолей
Сегодня Водолеи могут вести успешные переговоры с деловыми партнерами о предстоящем перспективном сотрудничестве. Успешно проходит обсуждение любых деловых вопросов в неформальной обстановке. Вам удастся значительно сблизить дистанцию и добиться перспективных соглашений в многостороннем диалоге. Вам могут предложить выступить в роли миротворца.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут получить удачную возможность для положительных сдвигов в текущей работе и в карьерном продвижении. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня у вас может появиться тот самый вариант трудоустройства, о котором вы мечтали. У вас имеется хороший шанс провести в жизнь свои идеи по улучшению условий труда и упорядочению графика работы. В трудовом коллективе вас могут поддержать.