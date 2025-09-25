Сложные ситуации обернутся удачей — гороскоп на 26 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что дурные приметы и предчувствия, восприимчивость к которым обострит Луна в Скорпионе, не обязательно оправдаются. Сложные ситуации имеют шанс обернуться удачей или завершиться без особых потерь. Есть надежда сохранить контроль, снизить риск, пресечь авантюрный порыв, удержать в границах разрушительную тягу, очистить от начального «темного» импульса негативные эмоции и перенаправить их на благие цели. Может помочь семейный клан или опыт прошлого. Вечер снизит энтузиазм и накал страстей, добавит сдержанности и осторожности.
Овен
Сегодня у Овнов внимание могут удерживать неприятные и рискованные стороны их жизни. Многим Овнам будет трудно избавиться от тех или иных переживаний, порой навязчивых и чрезмерных. Возможна повышенная сексуальность. Интенсивность эмоций может сочетаться со скрытностью, необходимостью отслеживать чужие мотивы, проверять защиты или хранить секреты. День подходит для решения и профилактики проблем.
Телец
Сегодня для Тельцов сохранит значение психологическая обстановка, сопровождающая их дела и контакты. Она окажется вполне стабильной, однако важен ее знак, плюс или минус. Хорошие результаты и добрые отношения (в том числе, заложенные в прошлом) в течение дня желательно подтвердить и закрепить. В нависшей черной тучей негативной атмосфере вряд ли возможен прогресс и лучше вести себя аккуратнее.
Близнецы
Сегодня у Близнецов неприятные моменты могут не касаться главных целей, но досаждать им в мелочах, порождая раздражительность или мнительность. Однако они не помешают заниматься им полезными делами, разбираться с хозяйственными, производственными и иными нюансами. В числе прочего, день подходит для обращений в ремонтные сервисы и лечебные заведения, закрытия дел и общения с бывшим руководством.
Рак
Сегодня Раки остаются на своей счастливой волне, но в течение дня уровень их удачливости может постепенно снижаться по разным причинам. Ракам, стремящимся испытать максимум положительных эмоций или получить дополнительный результат в конкретном направлении, звезды советуют не терять время и действовать утром. Вечер больше подходит для закрепления полученных эффектов и упорядочивания впечатлений.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что они уязвимы для негативных эмоций и рискуют попасть в сети искушений. Подобные ловушки могут ждать их в частной жизни (домашних делах, быту, любви) или во внешней сфере (дружбе, бизнесе). В такой момент им пригодятся выработанные в прошлом тайные защиты, внутренние духовные, семейные или психологические опоры. В любых работах этого дня им не помешает осторожность.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют поторопиться, если в текущих делах они рассчитывают на долю удачи и надеются на чью-то благосклонность. Вероятность дополнительных бонусов и моментов везения сегодня достаточно высока утром, но в течение дня может снижаться. Решению многих вопросов будет способствовать принадлежность к какому-то проверенному старому клану (например, семейному или профессиональному).
Весы
Сегодня Весам стоит учитывать вероятность специфических моментов и переживаний, которыми может сопровождаться любая акция. Неприятные побочные эффекты и щекотливые моменты могут ждать при ведении бизнеса и хозяйства, в ходе решения финансовых проблем, в процессе закрытия сюжетов прошлого. Не стоит откладывать на вечер крупные сделки, приватные операции, решение системных задач дома и на работе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день дает шанс направить в положительное русло все порывы своей души, включая негативные. Даже злость, ревность, зависть, вредные привычки, навязчивые желания и опасные всплески темперамента могут стать основой удачи и импульсом для добрых дел, если будут пропущены сквозь духовный фильтр и подчинены проверенной системе действий, выработанной в прошлом. Пик везения придется на утро.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют побыть в уединении или ограничить привычную суету. День дает им дополнительное время, чтобы систематизировать свои ощущения и поработать с пластом своих духовных ценностей, упрочив тем самым свои внутренние психологические и духовные опоры. Также они смогут привести в порядок свои домашние и другие дела, проинспектировав и защитив их наиболее уязвимые участки.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют бросить системный взгляд на свое положение с акцентом на прошлое: подвести итоги, оценить багаж старых связей и опыт участия в коллективных делах. Не стоит игнорировать интуицию, порожденную прежним жизненным опытом. Психологическую опору в этот день может дать чувство единства с близкими по духу людьми, принадлежность к семейному или профессиональному клану.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют оставаться в режиме психологической бдительности, а если ведутся ответственные работы или предпринимаются конкретные целевые действия, то не пренебрегать и техническими мерами осторожности. Начинания по собственной инициативе лучше отложить, а в вынужденных делах иметь системную скрытую поддержку, так как любой промах этого дня может иметь отдаленные последствия.
Рыбы
Сегодня Рыбам день обеспечит стабильную обстановку вплоть до ночи, но пик их удачливости придется на утренние часы. Если они хотят каких-то конкретных успехов, надеются получить дополнительные блага или стремятся действовать на пике своих текущих возможностей, им не стоит откладывать задуманное на вечер: он способен понизить уровень энергии и творческого вдохновения, усилить осторожность и скепсис.