Новые знакомства выстрелят – финансовый гороскоп на 1 октября

Сегодня нам стоит пользоваться связями.

Наш гороскоп даст рекомендации, которые помогут настроиться на работу.

Овен

Сегодня у Овнов если прежде были проблемы с законом, то настал день, когда вы имеете шанс урегулировать некоторые сложности. Звезды советуют подавать исковые заявления или апелляции на пересмотр дела. Хорошо делать публичные заявления, вести переговоры с иностранцами, отправляться в дальние командировки. Рекламное объявление, опубликованное сегодня может дать большой эффект.

Телец

Сегодня Тельцам , возможно, придется разбираться с текущими вопросами, которые могут возникнуть по ходу дня. Наибольших результатов сумеют добиться те из вас, кто работает в офисе, магазине, ремонтной мастерской, в промышленном цеху. Бизнесменам рекомендуется предпринимать решительные действия по обновлению производственных мощностей и ротации кадрового состава.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , чья деятельность, так или иначе, связана с творчеством, может сложиться прекрасный день. Художники, дизайнеры, актеры, музыканты и прочие творческие работники смогут не только хорошо поработать, но и получат положительные отзывы при демонстрации своих творений на публике. Хорошее время консультантов сетевого маркетинга и тех, кто работает в сфере услуг.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют наибольшее внимание уделить благоустройству рабочего места. Если вы владеете бизнесом, то настало время поинтересоваться условиями труда ваших работников и сделать что-то для улучшения их положения. Возможно, потребуется приобрести офисную технику и мебель, сделать перестановку, перепланировку. Старайтесь доводить до конца начатые дела.

Лев

Сегодня для Львов , чья работа связана с торгово-закупочной деятельностью, консультациями, общением с большим количеством людей, короткими поездками, индустрией развлечений и шоу-бизнеса, организацией курсов, лекций, выставок, вполне удачно может сложиться этот день. Владельцы торговых точек и торговых оптовых складов, могут открыть более выгодные логистические маршруты.

Дева

Сегодня Девы наибольший доход смогут получить благодаря использованию ресурса недвижимой собственности. Хорошо пойдут дела у владельцев магазинов, гаражей, складов, офисов, торговых павильонов. Можно заключать договор аренды. Прекрасное время для подведения итогов, составления бухгалтерских отчетов. Успешно пойдет покупка товаров впрок, с длительным сроком хранения.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют активнее себя вести в деловых контактах. Многое будет зависеть от ваших пробивных способностей. Благодаря возросшей коммуникабельности вы будете способны в любом непонятном вопросе найти компетентного человека, который готов будет пойти вам навстречу. Особенно это касается поиска необходимой информации и установления полезных деловых связей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют держаться в тени и действовать методами тайной дипломатии. Такая тактика поведения может оказаться наиболее успешной. Вы можете рассчитывать на помощь влиятельного тайного покровителя. Многие вопросы могут решаться неофициально. Могут увеличиться финансовые поступления у тех, кто имеет несколько источников дополнительного дохода.

Стрелец

Сегодня Стрельцы , имеющие свой бизнес, могут почувствовать новые перспективы. Вы будете свободны и удачливы в своих решениях. Прислушивайтесь к советам друзей – вы можете вполне рассчитывать на их помощь и поддержку ваших инициатив. Вы легко сможете найти взаимопонимание при работе в составе творческой группы. Неформальное общение будет способствовать успеху.

Козерог

Сегодня у Козерогов на первый план могут выйти вопросы взаимоотношений с начальством. Вы имеете неплохие шансы заручиться негласной поддержкой со стороны вышестоящего руководства. Это хороший день для заключения тайных договоров и выполнения деликатных поручений начальства. Если вы сами являетесь руководителем, то можете рассчитывать на поступление ценной информации.

Водолей

Сегодня у Водолеев удачное время для научной деятельности, обмена опытом, посещения международных выставок-продаж и контактов с иностранцами. Хорошо пойдут дела у тех, кто причастен к высшему образованию, судебно-правовой системе и внешнеэкономической деятельности. То же самое относится к тем, основной сферой деятельности которых является работа в Интернете.

Рыбы