Нахлынут сомнения – любовный гороскоп на 1 октября

Наш гороскоп поможет сохранить внутренний баланс и обратить внимание на важные детали.
Овен
Сегодня Овнам придется быть реалистами и учитывать практические детали романтических отношений. К этому их могут подтолкнуть партнеры, которых волнуют какие-то житейские нюансы. Стоит помнить, что день не дает полной однозначности и откровенности. Разговоры могут добавить не ясности, а колебаний.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит теряться и унывать, если они оказались в затруднении, столкнулись в личной жизни с двойственным обстоятельством или противоречивыми слухами. В течение дня найдется остроумный практичный выход, благодаря которому они смогут удержать душевное равновесие или «сохранить лицо».
Близнецы
Сегодня у Близнецов любовное общение может быть немного омрачено какими-то суровыми практическими житейскими реалиями. Не учитывая их или относясь к ним легкомысленно, они могут иногда попадать в неловкие ситуации и повторять ошибки прошлого, например, неудачно выбирать предмет для своих шуток.
Рак
Сегодня Раков может обескуражить реакция партнера на их заявления. В ответ на поток своих слов и эмоций многие представители знака получат сдержанный или уклончивый ответ. Им стоит помнить, что именно сдержанность партнера, охлаждающая их пыл, сейчас работает на сохранение баланса в отношениях.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что это не самый подходящий день для романтического свидания или начала важного личного разговора с любимым человеком. Не исключено, что приятные планы будут отложены в последний момент или в ход событий вмешаются какие-то прозаические житейские факторы.
Дева
Сегодня у Дев в ситуациях, связанных с личными отношениями и контактами, есть невидимая поддержка прошлого. Оказавшись в двойственной и потенциально проблемной для себя роли, они будут интуитивно выбирать нужные слова и линию поведения. Эффект усилится, если они окажутся в знакомой обстановке.
Весы
Сегодня и Весов и их потребность как можно полнее изложить свою позицию может привести в личном общении к неоднозначным последствиям. С одной стороны, они смогут во всех деталях обсудить с партнером животрепещущие темы, а с другой, рискуют немного перегрузить его своим красноречием.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют учитывать особенности обстановки, которые способны усложнить им выполнение их романтических планов. Назначив встречу или начав важный для себя личный разговор, они рискуют столкнуться с какой-то помехой, из-за которой их желания будут реализованы только отчасти.
Стрелец
Сегодня Стрельцам невыгодно открыто и бурно демонстрировать свои чувства (во всяком случае, не стоит увлекаться этим без веской причниы). Также звезды не советуют им подчеркивать факт своих материальных вложений в роман: в ситуациях этого дня подобные акценты могут оказаться не очень уместными.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сделать своей главной задачей поддержку баланса в отношениях, при котором учитываются их личные интересы. Отдавая дань взглядам партнера, духу момента и требованиям социума, им важно не забыть о своих собственных потребностях, как материальных, так и духовных.
Водолей
Сегодня Водолеев день может делать сдержанными или скрытными, удерживать их в фазе тех или иных колебаний, воспоминаний. Часто такое положение дел будет идти им и их личным отношениям во благо. Осторожность, нерешительность или стечение обстоятельств убережет их от рискованных опрометчивых поступков.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут оказаться между двумя психологическими полюсами: сдержанностью и эмоциональностью, надеждой и разочарованием, верой в любовь и скепсисом. Не исключено, что «охлаждающие» тенденции временно возьмут верх, заставив их в чем-то сомневаться или отложить какие-то планы.