Слушаем свое сердце – гороскоп на 1 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что не всегда будет легко прийти к однозначному выводу или сделать выбор в профессиональной сфере, жилищных делах, супружеских отношениях, юридических вопросах. Если позволяют обстоятельства, лучше избегать поспешных новых начинаний и окончательных договоренностей, взять дополнительную паузу для консультаций, собеседований или сравнения доступных вариантов. Не стоит сетовать на тотальные задержки: они дают время закончить прежние дела, свернуть старые программы и закрыть прошлые долги.
Овен
Сегодня Овны могут оказаться перед выбором, сделать который раз и навсегда им пока сложно. Возможны колебания относительно будущей профессии, предлагаемой должности, заключаемого контракта или иной важной цели, например, жилья. Поспешные решения нежелательны. Стоит дать себе еще немного времени на консультации и сравнение имеющихся вариантов, включая профессиональную и правовую стороны вопроса.
Телец
Сегодня для Тельцов удача не закрыта полностью, но получение желаемых результатов может потребовать от них некоторых усилий. Усложнять им задачу могут противоречия обстановки, медленные повороты событий, существующие в данный момент моральные или юридические препоны. Возможно, им придется проявить дальновидность или долю изворотливости, пойти на компромисс или составить альтернативный план.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что недостаточно блистательного красноречия и свежих прогрессивных идей, особенно, если обсуждаются новые проекты. В планах на будущее может подвести недооценка рисков, нехватка реализма или короткая память, побуждающая слишком быстро забыть прошлый негативный опыт. Также могут удерживать не до конца отработанные долги и обязательства. Важно избегать спешки.
Рак
Сегодня Ракам звезды напоминают о необходимости быть дипломатичнее. Не стоит слишком настойчиво проталкивать свои интересы или навязывать собеседнику свои личные взгляды, а также излишне эмоционально и многословно настаивать на своих правах. Удерживать баланс в диалоге особенно важно, если идут консультации и переговоры, обсуждаются юридические, профессиональные, супружеские или жилищные вопросы.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что дела могут вызывать у них чрезмерную эмоциональную реакцию, даже если это рутинные мелочи. Возможно, будут нервировать мелкие противоречия и тупиковые моменты, тормозящие желаемый прогресс и напоминающие о неудачах прошлого. На этом фоне не исключены проблемы с самочувствием, могут обостриться хронические недуги, наследственные и профессиональные недомогания.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что их главной опорой остается природный здравый смысл, именно он будет становиться их помощником в любой противоречивой ситуации и страховать от попадания в ловушки. Также им могут пригодиться старые профессиональные навыки или познания в их многолетнем хобби, опыт выполнения родительских обязанностей, ведения переговоров или развития творческого проекта.
Весы
Сегодня Весам день усложняет задачу любых переговоров, включая профессиональные и бытовые. Качества, которые могут их подвести — излишнее многословие и склонность навязывать свое мнение. Тем не менее, многие Весы будут с увлечением поддерживать разговор и стремиться вести в любом диалоге. Часто именно они будут становиться инициаторами компромиссов или бесконечного взвешивания разных вариантов.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что противоречивые обстоятельства способны создать им помехи, и их продуманные текущие планы будут в итоге реализованы лишь наполовину. Не исключено, что придется потратить дополнительное время на выбор способа связи, сравнение маршрутов, согласование мнений или обсуждение каких-то деталей, вызывающих повышенный интерес и бурную эмоциональную реакцию.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит помнить, что не все в их власти. Мудрым решением будет сократить любой план до разумного минимума, поставить в приоритет соображения необходимости и закрытие проблем прошлого. В течение дня может потребоваться дополнительное обсуждение материальных вопросов или профессиональных деталей. Не исключены вынужденные покупки и платежи, добавочные расходы по необходимости.
Козерог
Сегодня Козерогам важно не упускать из виду свои цели, обязанности и контакты с нужными людьми, но не менее важно позаботиться о своих базовых нуждах. Стоит найти между этими направлениями подходящий баланс, иначе может пострадать одна из значимых сфер, которую сейчас следует держать под контролем — например, юридическая часть дел, карьера, здоровье, семейная атмосфера или партнерская репутация.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют повременить с любыми открытыми действиями и уделить дополнительное внимание закулисной части своих текущих дел. День дает время рассмотреть дополнительные варианты, навести порядок и избавиться от лишнего, а также позаботиться о здоровье, если в этом есть необходимость. Стоит пользоваться шансом отдохнуть: если планов нет, не исключено, что завтра они появятся.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды дают дополнительный день для того, чтобы взглянуть на свои дела или проекты со стороны, подведя в них итоги в части прошлого и оценив их с позиций будущего. Многим Рыбам это поможет уравновесить собственные желания и надежды с реальностью, позволит внести в свои планы полезные поправки. Это подходящий момент для сравнения имеющихся данных и отсеивания избыточных вариантов.