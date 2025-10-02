Аккуратнее с деньгами – финансовый гороскоп на 3 октября

Сегодня стоит беречь финансы.

В нашем гороскопе вы найдете рекомендации для гармоничного настроя и более осознанного подхода к повседневным ситуациям.

Овен

Сегодня Овнам звезды рекомендуют ограничить финансовые отношения с партнером по бизнесу. Наиболее критична первая половина дня. Вы рискуете понести финансовый ущерб из-за того, что ваш основной партнер может попасть в затруднительное положение и это может рикошетом ударить по вашим финансовым ресурсам. При работе в сфере услуг, дистанцируйтесь от неплатежеспособных клиентов.

Телец

Сегодня для Тельцов наибольшую проблему могут представлять ненадежные деловые связи. Бизнесменам не рекомендуется сегодня принимать на работу новых сотрудников. Возможны рекламации и претензии заказчиков к качеству вашей работы. Мелкие помехи и напряжение с коллегами окажут негативное влияние на результат работы. Кроме того, часто может ломаться техника.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день в целом может сложиться неблагоприятно для деловой активности. Прежде всего, это почувствуют творческие работники и те, кто имеет свободный график работы. Не следует расслабляться и откладывать текущие дела на последний момент. Психологическое состояние творческих работников может не позволить сосредоточиться, чтобы проявить свои таланты.

Рак

Сегодня у Раков день может сложиться неблагоприятно для бизнеса, связанного с темой недвижимости. Могут возникнуть сложности при заключении договоров аренды. Гостиничный и ресторанный бизнес могут снизить доходность. Не забывайте о технике безопасности при выполнении ремонтно-строительных и коммунальных работ. Воздержитесь от проведения инвентаризации имущества.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют в первой половине дня заниматься оформлением документов, имеющих отношение к недвижимости. Встречу с клиентом по поводу сделки с недвижимости лучше перенести на более позднее время, иначе из-за разногласий она может быть сорвана. Важная информация может приходить с опозданием, тем самым может утрачивать свою актуальность. Никому ничего не обещайте.

Дева

Сегодня для Дев день, особенно его первая половина, может неблагоприятно отразиться на торгово-закупочной и посреднической деятельности. Вы можете столкнуться с множеством мелких препятствий во время контактов и при работе с информацией. Не рекомендуется делать оптовые закупки товара, предназначенного дня последующей перепродажи. Может осложниться работа с документами.

Весы

Сегодня для Весов , решивших проявить инициативу в бизнесе, это не лучший день. Звезды не рекомендуют вам предпринимать попытки начать что-то новое в бизнесе, поскольку у вас сейчас может отсутствовать понимание экономической выгоды. Делайте только то, что может привести к росту доходов. Старайтесь тщательно контролировать качество приобретаемых товаров – есть риск купить бракованные вещи.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать, что обстоятельства или люди пытаются ограничить вашу активность. Ваши инициативы могут попасть в некую изоляцию и не получают должного развития и поддержки. Возможно, торможение в делах может исходить от вашей неуверенности в целесообразности тех или иных поступков. Снижение работоспособности может быть связано с ухудшением самочувствия.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с осложнениями при работе в составе творческой группы единомышленников. Особенно это относится к научным исследованиям и проектно-конструкторским разработкам. Руководящим работникам не рекомендуется проводить реформирование и менять сложившийся ритм работы. Воздерживайтесь от планирования деятельности на будущее.

Козерог

Сегодня для Козерогов , занимающих руководящие должности, это не лучший день. Прежде всего, вам следует настроиться на то, что некоторые дела пойдут не по тому плану, на который вы рассчитывали. Старайтесь не предпринимать важных управленческих решений в первой половине дня. Нежелательно принимать участие в конкурсах, викторинах, конференциях и проводить совещания, планерки.

Водолей

Сегодня для Водолеев и их бизнеса не вполне благоприятный день. Наиболее вероятная тема, по которой у вас могут возникнуть проблемы – внешнеторговая деятельность. Грузы, отправленные за границу или из-за границы, могут быть повреждены в дороге либо задержаны на посту таможенного досмотра. Не рекомендуется подавать исковые заявления. Могут осложниться дела в профессиональном обучении.

Рыбы