Важные шаги и обещания откладываем – любовный гороскоп на 3 октября

Сегодня нам стоит держать язык за зубами.

Наш гороскоп помогает понять, какие тенденции и события могут ожидать в этот день, на что стоит обратить внимание в делах, отношениях и личных планах.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что выстраиванию любовных отношений способствуют жесты дружелюбия, разговоры о новинках, совпадающие интересы, хобби и планы на будущее, минуты пребывания в общей компании. Также помочь развитию романтической саги может неожиданная встреча, необычная ситуация.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют учитывать возможную раздражительность партнера и не до конца предсказуемый характер ситуации в целом. Не стоит вести себя в этот день вызывающе и затрагивать болезненные темы, способные накалить отношения. Хорошим «громоотводом» станут разговоры о приятных мелочах.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в ситуациях дня может не быть полной свободы действий, о которой они мечтают — но у них сохранится возможность поддерживать с любимым человеком контакт и обмениваться с ним новостями, и это примирит их с реальностью. Пока они «на связи», им не придется чувствовать себя одинокими.

Рак

Сегодня Раки рискуют столкнуться с последствиями своей любовной инициативы или плодами своих эротических приключений, которые заставят их взглянуть немного иначе на собственные чувства или на базовые принципы отношений. Возможно, им захочется с кем-то поговорить, чтобы получить дружеский совет.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют не забывать о таком способе снятия проблем в отношениях, как дружеский разговор. Молча копить в себе негативные эмоции, если случилась размолвка – одно из худших решений. Если не ладится диалог с партнером, возможно, стоит поговорить с другом и получить от него совет.

Дева

Сегодня Девам важно помнить, что в личных отношениях им будут помогать общительность, дружелюбие, нестандартное остроумие и непредвзятое прогрессивное мышление. Это отличная подстраховка на случай неожиданного кризисного поворота событий, внезапного смущения или непредвиденной стрессовой ситуации.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что их самой сильной стороной в отношениях является слово. Возможно, это не лучший момент для того, чтобы ярко продемонстрировать свой стиль и вкус, но вполне удачный для того, чтобы блеснуть интеллектом и красноречием, поддержать остроумную дружелюбную беседу.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нелегко управлять своими чувствами и поступками. Они могут оказаться глухи к советам, просьбам и голосу разума, если оказались в непривычной для себя ситуации. Им важно помнить, что экстравагантные порывы этих суток способны привести к проблемам отношений в будущем.

Стрелец

Сегодня Стрельцов ситуации дня склоняют не столько к романтическому, сколько к дружескому тону в общении с объектом симпатий. Звезды советуют подчиниться этой тенденции и не бояться, что она все испортит – наоборот, в долгосрочной перспективе такая манера общения поможет развитию желаемых отношений.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что события вне их полного контроля. В любой момент может измениться либо настроение, либо обстановка. В такой ситуации не стоит оставаться без связи с любимым человеком. Важно идти на контакт, вовремя обсуждать и согласовывать изменившиеся планы.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это хороший день для общения и налаживания связи, с близким человеком в любой ситуации лучше поддерживать диалог. Водолеи, совершившие промах или страдающие от каких-то сомнений, смогут поговорить с партнером, объясниться, задать вопрос или предотвратить ссору.

Рыбы