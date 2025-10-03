Рискуем в карьере и бизнесе — финансовый гороскоп на 4 октября

Сегодня стоит быть решительнее.

Наш гороскоп советует распределять силы разумно и не перегружать себя лишними обязанностями.

Овен

Сегодня Овнам звезды не советуют вести переговоры и заключать соглашения о деловом партнерском сотрудничестве. Успех всего этого дня целиком зависит от вашего умения находить взаимопонимание с деловыми партнерами. Замечательный день для коллективной работы и перспективного планирования. Успешно идет сотрудничество с заграницей. Можно публиковать рекламные объявления.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться успешный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. В эпицентре внимания — отношения с коллегами по трудовому коллективу. Если вы прислушаетесь к их мнению, то день пройдет для вас гораздо успешнее. Наиболее успешная тактика дня - сосредоточение на деталях в работе и согласование своих действий с мнением начальства и коллегами.

Близнецы

Сегодня для Близнецов творческих и публичных профессий хорошо может сложиться этот день. Звезды советуют заняться укреплением своей деловой репутации и имиджа фирмы. Для этого вам следует воспользоваться методами раскрутки бизнеса: публиковать объявления в средствах массовой информации, посещать выставках-продажи. Отличное время для консультантов сетевого маркетинга.

Рак

Сегодня для Раков хорошо заниматься благоустройством рабочего места, делать капиталовложения в недвижимость. Процветают семейный бизнес, магазинная торговля, ремонтные мастерские, сфера жилищно-коммунального и бытового обслуживания. Успешно пойдут дела у тех, кто выполняет ремонтные и строительные работы, а также занят производством и переработкой продуктов питания.

Лев

Сегодня для Львов , занятых торгово-закупочной деятельностью, это один из лучших дней. То же относится к делопроизводству, информационному обмену, деловой переписке. Консультанты сетевого маркетинга сумеют привлечь новых подписчиков и увеличить объем заказов. Ваша сила сейчас — в умении находить общий язык с людьми. Информация сама идет к вам и помогая проложить путь к успеху.

Дева

Сегодня у Дев отличное время для плодотворной работы. Внешние обстоятельства складываются так, что деньги сами идут вам в руки. Вы можете получить выгодную работу и повысить уровень своих доходов. Особенно это относится к тем, чья работа связана с информационными технологиями. Вспомогательным ресурсом для получения дополнительных доходов может стать недвижимость.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать в себе стремление активно действовать. Звезды советуют вам направить свою инициативу в те направления, которые способны скорее дать положительный эффект. Речь идет, прежде всего, о поездках, знакомствах, встречах, контактах. Очень хорошо идет информационный обмен и обучение, работа с документами, приобретение новых профессиональных навыков.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , возможно, удастся добиться поставленных целей, если они будут держаться в тени и воздержатся от публичных заявлений. Работающие в сфере медицины, санаторно-курортного, гостиничного и ресторанного бизнеса прекрасно справятся со своими делами и сумеют получить дополнительные доходы. Это прекрасное время для программирования и научных исследований.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут прекрасно проявить себя в коллективной и общественной деятельности. Ваши начинания по учреждению акционерного общества и поиски формул, способных объединить интересы разных людей, могут увенчаться успехом. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует обзаведению полезными деловыми связями. Своевременно поступают актуальные сведения.

Козерог

Сегодня для Козерогов , которые занимают руководящие должности или имеют хорошие отношения с начальством и властями, удачно может сложиться этот день. Причем, звезды советуют вам сосредоточиться на чисто материальных вопросах и не пренебрегать в своей деятельности методами тайной дипломатии. Могут быть подвижки в карьерном росте. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют сосредоточить внимание на расширении своего бизнеса. Это касается как поиска новых поставщиков продукции, так и ассортимента товаров и услуг. Создаются благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки, в том числе заграничные. В этот день благодаря рекламе в СМИ вам удастся сделать свой бизнес более популярным и востребованным.

Рыбы