Станем слишком капризными — гороскоп на 4 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что не исключено, что день начнется с неожиданного момента, странности, непостоянства чувств, каприза или сюрприза. Перепады эмоций и перемены в планах не всегда будут иметь негативный эффект: возможно, именно они обострят интуицию, помогут сделать какое-то открытие и позволят настроиться на то душевное состояние, которого требуют задачи этого дня. Вторая половина суток подходит для тайных действий, выполнения приватных поручений, работ на закрытых территориях и завершения дел прошлого.
Овен
Сегодня у Овнов день способен усилить зависимость от настроения или обстановки. Нестандартное развитие событий может создавать вокруг них атмосферу нестабильности и лишать их нужной для их занятий уверенности. Однако это не помешает им заниматься задачами, актуальными для них в данный период, если они подстроятся к ситуации. Дела этих суток могут потребовать проницательности, уединения или тайны.
Телец
Сегодня для Тельцов день потенциально благоприятен, но им потребуется доля проницательности. Судьба может подарить им неожиданное озарение, оригинальный знак в виде необычного ощущения или нестандартного поворота обстоятельств. Благодаря ему многие Тельцы поймут, на какие невидимые рычаги им следует нажать, чтобы поладить с нужными людьми, обойти опасный участок или увеличить свои счастливые шансы.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день может начаться с сюрприза, особенно, если они рождены в мае. Их может ждать внезапная перемена собственного настроения или составленных накануне планов, которая не очень их обрадует. Не исключено, что вместо задуманного времяпрепровождения им придется выйти на работу в неурочный час, заняться какими-то неприятными работами или деликатным делом, связанным с прошлым.
Рак
Сегодня для Раков возрастает вероятность удачи. Она может прийти к ним в форме моральной поддержки, духовного просветления, неожиданного счастливого поворота обстоятельств или возросшей интуиции. Они получат право заняться любимым делом или действовать согласно своим идеалам. Если они переживали трудности, то получат возможность как-то справиться с проблемой или временно абстрагироваться от нее.
Лев
Сегодня Львам потребуется проницательность, чтобы уловить истинный смысл какого-то знака или неожиданной ситуации. Возможен сигнал о прошлых недоработках, о вероятной утечке средств или о каких-то изъянах в планах на будущее (например, о ненадежности нового проекта или друга). Вовремя замеченный и правильно истолкованный, этот намек судьбы поможет им принять нужные меры проверки или подстраховки.
Дева
Сегодня для Дев возрастает вероятность того или иного сюрприза в окружающей обстановке. Могут неожиданно измениться чужие настроения и намерения, обнаружиться естественные погрешности в новых целях и программах. Непредвиденные перемены такого рода не отрежут полностью путь к продуктивным действиям: будет достаточно подстроиться к изменившимся планам друзей, родственников, клиентов или партнеров.
Весы
Сегодня Весам стоит учитывать непредсказуемость обстоятельств, вероятность тех или иных случайностей, странностей. Возможно, изменится маршрут поездки, программа лечения или рутинное привычное расписание, появятся капризы у питомца, произойдут непредвиденные изменения в планах помощников или родственников. Чтобы извлечь из неожиданных событий пользу для себя, важно действовать гибко, по ситуации.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут обрести душевное равновесие и вернуться на путь своего везения. Неожиданное событие или смена настроения поможет им повернуть ситуацию в свою пользу. Вернуть себе силу многие Скорпионы смогут через погружение в свои любимые занятия, соответствующие их натуре и темпераменту. Ситуации этого дня помогут им вспомнить навыки прошлого, добавят чувственности или деловой хватки.
Стрелец
Сегодня Стрельцам пригодится какой-то источник психологической устойчивости, чтобы не утратить почву под ногами. Внести сумятицу в их планы или чувства могут неожиданные события (например, связанные с домом или друзьями), но не исключено, что их подведут капризы собственного настроения. Сохранив стабильность, они смогут заняться тем или иным важным приватным делом, например, вопросом безопасности.
Козерог
Сегодня Козерогам день дает определенное поле для действий, часто уже знакомое им по сюжетам прошлого. Шагу назад может способствовать неожиданное мелкое событие: обновление на работе, известие от друга. Многие Козероги смогут явно или скрыто применить свои прежние навыки, подключить к делу интуицию или прибегнуть к помощи старых друзей. Успех зависит от умения хранить тайны и действовать деликатно.
Водолей
Сегодня Водолеям день может принести мелкие, но иногда чувствительные сюрпризы. Возрастает вероятность пересмотра текущих планов, неожиданных поворотов мысли, новых нюансов в игре, поправок в списке платежей и покупок. Хорошая сторона дня заключается в возможности извлечь выгоду из рискованного шага или найти для него оправдание. Возможно, ноявится шанс заработать или оказать услугу нужным людям.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может начаться не совсем стандартно, например, с какой-то новости или каприза. Возможно, их разбудит неожиданное событие или нештатная ситуация, внезапно изменятся их планы, они переживут озарение или легкий шок. При этом у них будет шанс адаптироваться к ситуации, преодолеть ее или извлечь из нее выгоду. Она может стать для них источником вдохновения или импульсом к действию.