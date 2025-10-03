Станем слишком капризными — гороскоп на 4 октября

3 октября 2025 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах может усилить лабильность психики и заставить острее реагировать на утренние события.

