ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Планы могут пойти под откос – финансовый гороскоп на 7 октября 2025 года

6 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня не все будет ровно и просто.

Планы могут пойти под откос – финансовый гороскоп на 7 октября 2025 года
Фото:  freepik

Наш гороскоп подскажет, где стоит проявить терпение, а где можно довериться интуиции и сделать шаг вперёд.

Овен

Сегодня Овнов ждет весьма неоднозначный день. У вас в полной мере проявятся качества трудоголика. Вы с удовольствием можете трудиться, вникаете в детали, наводить порядок в делах. Рекомендуются такие виды деятельности, результаты которых можно зримо увидеть, потрогать. Предпочтителен физический труд и работа с техникой. Вместе с тем могут обостриться партнерские противоречия.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется активнее проявлять себя в творческой и публичной деятельности. Особенно это относится к сценическому искусству, гастролям, концертным выступлениям. Вы сможете блеснуть своим мастерством и получить заслуженные аплодисменты публики. Консультанты сетевого маркетинга сумеют расширить количество заказчиков и подписчиков. Не лучший день для командировок.

Близнецы

Сегодня Близнецам не рекомендуется совершать финансовые спекуляции на фондовой и валютной бирже. Работники пунктов обмена валюты могут недосчитаться выручки из-за деятельности мошенников. Страховые фирмы могут понести ущерб. Однако этот день станет успешным для работы по благоустройству помещений. Хорошо идут ремонтные и жилищно-коммунальные работы.

Рак

Сегодня для Раков, кто по роду работы часто контактирует с людьми, день может сложиться вполне успешно. Торговцы смогут существенно повысить объемы продаж. Хорошо проходят деловые поездки и встречи. Источником неприятностей может стать любая публичная деятельность и переговоры с деловыми партнерами. Звезды не советуют вам заключать договора на аренду помещений.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют отправляться в короткие деловые поездки и устанавливать новые знакомства. При выполнении повседневных дел не рекомендуется отвлекаться на посторонние разговоры. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Из-за бюрократических препон нежелательно оформлять документы. Хорошо закупать строительные материалы. Успешно пойдут дела в семейном бизнесе.

Дева

Сегодня Девам рекомендуется сконцентрировать свою активность на отладке взаимодействия в бизнесе и укреплении деловых связей. Знакомства, которые произойдут у вас, имеют шансы в дальнейшем перейти в деловое сотрудничество. Это хорошее время для коротких поездок и информационного обмена. Вместе с тем звезды не советуют сейчас увлекаться покупками и любыми иными тратами денег.

Весы

Сегодня для Весов, которые привыкли проявлять инициативу в бизнесе, это не лучший день. Дело в том, что сегодня вы можете вести себя недипломатично и не учитывать интересы других людей (что нетипично для вас). Достаточно напряженной темой является недвижимость и сельское хозяйство. Не исключены травмы при строительных работах. Вместе с тем, могут вырасти дополнительные доходы.

Скорпион

Сегодня Скорпионов звезды склоняют к коллективной деятельности. В одиночку вам не удастся добиться тех результатов, какие могут быть у вас при работе в составе группы единомышленников. Успешно проходят дружеские встречи в неформальной обстановке и обсуждение совместных планов на будущее. Вместе с тем, рекомендуется избегать всяких сомнительных связей и не доверять незнакомцам.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов звезды с осторожным оптимизмом оценивают шансы на продвижение в карьере. Особенно это относится к тем, кто давно ждет повышения и имеет влиятельного тайного покровителя. Вместе с тем, этот день может сложиться весьма напряженно в коллективной работе, когда требуется взаимопонимание в общем для всех деле. Нежелательно тестировать технические новинки.

Козерог

Сегодня Козерогам противопоказано проявлять инициативу в карьере. Пересекаться с вышестоящим начальством сегодня – значит провоцировать себя и его на конфликт. Дело в том, что ваши инициативы могут войти в противоречие с мнением начальства. Вместе с тем, это прекрасное время для командировки за границу. Велика вероятность того, что вы сможете успешно решить многие вопросы.

Водолей

Сегодня Водолеи могут добиться успеха, опираясь на планомерное и методичное движение к цели. Особенно это относится к руководящим работникам в государственных учреждениях. В прибыли будут те, кто причастен к добыче полезных ископаемых, промышленному производству. Вместе с тем сейчас затруднена внешнеэкономическая деятельность. Во время командировки могут возникнуть проблемы.

Рыбы

Сегодня у Рыб прекрасный день для партнерского сотрудничества и публичной деятельности. Особенно это почувствуют юристы и преподаватели вузов. Переговоры с иностранцами подойдут к успешному завершению. Если вы выполняете клиентские услуги, то максимум внимания уделите пожеланиям заказчиков. Вместе с тем, ваши планы могут нарушаться по независящим от вас причинам.
Рамблер: последние новостиМадам Ленорман: что говорила гадалка Наполеона о будущемГороскоп на 7 октября 2025 годаФинансовый гороскоп на 7 октября 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 7 октября: стройте смелые планы на будущее
Гороскоп на 7 октября: стройте смелые планы на будущее
Гороскопы
Станем чувствительнее и эмоциональнее – гороскоп на 7 октября
Станем чувствительнее и эмоциональнее – гороскоп на 7 октября
Политика конфиденциальностиУсловия использования