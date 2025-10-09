ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Проявляем инициативу смелее – финансовый гороскоп на 10 октября

9 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нужно быть решительнее на работе.

Фото: freepik

Наш гороскоп предлагает взглянуть на день без спешки и излишней драматичности.

Овен

Сегодня Овнам рекомендуется смелее проявлять себя в бизнесе и, при необходимости, идти на разумный риск. У вас может успешно пойти та работа, которая требует сосредоточения и тишины. Хорошо заниматься программированием, научными исследованиями и удаленной работой на фрилансе в домашней обстановке. Дополнительные доходы могут получить работники гостиничного и ресторанного бизнеса.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют обратить особое внимание на деловой партнерство и взаимодействие. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать партнерские договора и соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем, этот день открывает вам перспективы для включения в свой бизнес новых людей. Успешно проходят контакты и знакомства.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут возникнуть затруднения в контактах с иностранными партнерами. Вести с ними дела сегодня – значит усугублять положение. Особенно неблагоприятно может сложиться день для тех, кто работает в совместных предприятиях, за границей, или занимается перевозкой грузов по внешнеторговой линии. Работа в туристическом и рекламном бизнесе может понести убытки.

Рак

Сегодня Раки могут понести серьезный ущерб, если позволят себе участие в финансовых авантюрах и разного рода спекуляциях. Сюда относится вложение денег в якобы высокодоходные инвестиционные фонды. Убытки возможны при оптовых закупках товара с целью перепродажи. Купленный товар может оказаться неликвидным и вложенные средства не удастся скоро реализовать. Избегайте финансовых рисков.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться удачное время для работы с информацией. Успешно проходят дела по подготовке и оформлению документов. Вы сможете значительно укрепить свои деловые связи и наладить партнерское взаимодействие. Особенно это относится к тем, кто занят торгово-закупочной деятельностью, а также выполняет заказы в сфере услуг. В зоне риска – тема недвижимости.

Дева

Сегодня у Дев первая половина дня может сложиться гораздо удачнее для деловой активности. Вы можете получить выгодные заказы и сможете укрепить деловое партнерское сотрудничество. Можно существенно продвинуться вперед в переговорном процессе – вы сумеете учесть интересы партнеров и сблизить позиции. Однако пока еще не пришло благоприятное время для подписания договоров.

Весы

Сегодня Весов первая половина дня располагает к инициативному поведению. Ваши начинания, особенно если они связаны с творчеством, могут получить хорошую поддержку и развитие. Наиболее преуспеют сегодня те, кто имеет свободный график работы или связан с высокими информационными технологиями. В зоне риска – покупки и капиталовложения. Не торопитесь растрачивать свои деньги.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться удачный день для получения дополнительных доходов, помимо основной работы. Работники санаторно-курортного, гостиничного, ресторанного бизнеса в первой половине дня могут получить гораздо больше чаевых, чем обычно. Преуспевают все те, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений. Вместе с тем у строителей и коммунальщиков могут быть осложнения в работе.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов день может сложиться благоприятно для деловой активности. Можете рассчитывать на помощь друзей и поддержку со стороны единомышленников. Можно заниматься перспективным планированием, составлением бизнес-плана. Работа в составе творческой группы идет успешно, и вы будете способны находить те темы, которые объединяют интересы всей группы.

Козерог

Сегодня у Козерогов может сложиться хороший день для продвижения в карьере и налаживания деловых связей. Поездка на встречу с влиятельными лицами от бизнеса и власти пройдет успешно. Вы можете подписать важные документы, которые откроют вам путь к достижению своих целей. Вместе с тем это неблагоприятный день для финансовых спекуляций и вложений в инвестиционные фонды.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют придержать свои амбиции и стараться не проявлять инициативы в вопросах карьеры и взаимоотношений с начальством. Возможно, у вас сейчас недостаточно четкое представление о том, как следует себя вести и вы склонны действовать под влиянием эмоционального импульса. Поэтому ваше поведение может противоречить с волей начальства, и расценено им как самоуправство.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют смелее проявлять инициативу в бизнесе. Смелый и решительный стиль поведения сейчас принесет вам наибольший результат. Вы можете заработать дополнительные деньги, если будете хранить в тайне свои намерения. Хорошо заниматься досрочным погашением кредитов. Строго соблюдайте нормы закона и служебных инструкций. Иначе могут быть штрафные санкции.
