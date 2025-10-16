ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Прислушиваемся к мнению партнера — любовный гороскоп на 17 октября

16 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит общаться со второй половинкой.

Прислушиваемся к мнению партнера — любовный гороскоп на 17 октября
Фото: ArthurHidden

Наш гороскоп поможет укрепить отношения.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что атмосфера дня может оказаться не слишком комфортной и романтичной и не подойти для важного свидания, на которое они возлагают большие надежды. Не исключено, что самим Овнам придется заниматься какими-то делами или у их партнеров не будет настроения для встречи.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что любимый человек не против поговорить о насущных мелочах, которые волнуют и его, и их самих. Возможно, общение в эти сутки будет недостаточно романтичным, зато оно позволит ступень за ступенью прояснить ряд важных критичных деталей, влияющих на отношения.

Близнецы

Сегодня у Близнецов внимания требуют те или иные практические мелочи. В личной жизни эта тенденция может обернуться необходимостью проявить заботу о любимом человеке или ожиданием каких-то конкретных жестов помощи от него. В любовном общении могут порой звучать нотки дотошности и придирчивости.

Рак

Сегодня Ракам лучше не поддаваться бурным эмоциям, избегать демонстративных порывов и эффектных театральных жестов. Любовные отношения будут развиваться постепенно и гораздо чаще не в романтическом формате, а через житейские мелочи, например, через полезные советы и мелкие практические услуги.

Лев

Сегодня Львам могут не давать покоя какие-то нюансы их любовной ситуации, в которых они будут склонны видеть подтверждение своим подозрениям. Если они не в духе, им важно не поддаваться мнительности, чтобы не начать всюду искать дурные знаки. Возможно, стоит сделать во встречах небольшой перерыв.

Дева

Сегодня Девам стоит больше доверять своей интуиции, привычкам и чувствам. Внутренний голос безошибочно подскажет им, стоит ли сейчас писать личное письмо, отвечать на звонок, приглашение или сообщение, реагировать на комплимент или упрек, проявлять в отношениях ту или иную инициативу.

Весы

Сегодня Весам обстоятельства временно закрывают путь к желаемому формату любовных отношений. Им может не хватать комфорта и нужных условий, возможностей подчеркнуть свой вкус и природную привлекательность. Звезды советуют не спорить с логикой ситуации и отложить романтическое свидание на пару дней.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут не обращать особого внимания на любовные ритуалы, которые им навязывает обстановка или партнер, и понемногу гнуть свою линию. Если они не станут злоупотреблять этой возможностью и будут аккуратны, любимому человеку придется согласиться с ходом их мысли и образом действий.

Стрелец

Сегодня Стрельцам трудно рассчитывать на приятное и легкое свидание. Романтическая устремленность в будущее может занимать в нем мало места, зато возможно пристальное внимание к деталям прошлого (звезды намекают, что в сложившейся ситуации их неизбежно придется либо замять, либо прояснить).

Козерог

Сегодня у Козерогов от проницательного критичного взгляда не ускользнет ни одна мелочь, и это качество они вполне могут применить в личных отношениях. Их будет трудно провести и заставить поверить в сказку. Обратной стороной такого склада мышления может стать нехватка доверия или романтичности.

Водолей

Сегодня Водолеев день способен сделать чрезмерно навязчивыми в своей заботе о любимом человеке или излишне придирчивыми в поиске его недостатков. Стоит помнить, что вторая тенденция может оказаться сильнее первой и не сделает общение приятнее. Звезды советуют не поддаваться ей без веского повода.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит обеспечить партнеру обратную связь и прислушиваться к его мнению: оно будет, как минимум, полезным. Возможно, в ходе сегодняшнего диалога обнаружатся некие интересные специфические подробности, проясняющие картину любовного прошлого и помогающие воссоздать ее недостающие пазлы.
