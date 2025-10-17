ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Отпускаем прошлое – любовный гороскоп на 18 октября

17 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит перестать думать о былом.

Отпускаем прошлое – любовный гороскоп на 18 октября
Фото: freepik

Наш гороскоп предлагает взглянуть на день без спешки и излишних эмоций.

Овен

Сегодня Овны будут разочарованы, если рассчитывали на резкую перемену ситуации. Не исключено, что свидание или задуманное мероприятие снова будет отложено из-за неготовности партнера или из-за собственной занятости. Звезды советуют планировать приятные личные встречи на завтрашний день.

Телец

Сегодня Тельцам ничего не стоит развить в разговоре с любимым человеком вчерашние темы, но такое общение может казаться им недостаточно романтичным, так как часто будет касаться «прозы жизни» или неприятных для них подробностей. К сожалению, радикально сменить тон общения сегодня проблематично.

Близнецы

Сегодня Близнецам может показаться, что обстоятельства намеренно ополчились против них, чтобы коварно воспрепятствовать реализации их любовных надежд и осуществлению их приятных романтических планов. Звезды говорят, что в данные сутки положение вряд ли изменится, но завтра ситуация улучшится.

Рак

Сегодня Раки могут оказаться лишены возможности выразить свои чувства к любимому человеку в романтическом стиле, но у них найдутся другие пути для поддержки его живого интереса к своей персоне. Например, они могут напомнить ему о себе, став незаменимыми помощниками в каких-то бытовых вопросах.

Лев

Сегодня Львам стоит учитывать, что ситуации суток не слишком располагают к приятному гармоничному общению. Не исключено, что задуманное свидание пройдет не очень удачно или будет отложено в связи с каким-то неблагоприятным обстоятельством. Более разумное решение – запланировать встречу на завтра.

Дева

Сегодня Девы не останутся морально безоружными в затруднительной для себя ситуации, а иногда именно в ней найдут для себя дополнительные возможности и какие-то выгоды. Они вовремя произнесут нужное слово и сделают нужный шаг. На любую ситуацию им лучше реагировать «по горячим следам».

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что не в их интересах торопить события и пытаться предстать перед объектом своих романтических симпатий во всей красе: результат может оказаться неудачным. Лучше посвятить этот день подготовительным мероприятиям, чтобы завтра быть во всеоружии своего очарования.

Скорпион

Сегодня Скорпионы получают в своих личных инициативах невидимую помощь судьбы, но и сами порой обладают невероятным чутьем, граничащим с мистикой. Они точно знают, что нужно сказать или сделать в этот день, чтобы получить желаемое, исправить допущенную ошибку или «превратить лимон в лимонад».

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не готовы обещать приятное свидание. Для гармоничного общения с любимым человеком может не быть идеальных условий или нужного настроения. День подходит для обсуждения сложных деликатных деталей между близкими людьми, но лучше не выбирать его для знакомств и первой встречи.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют поторопиться, если они намерены развить поднятую тему, узнать от любимого человека дополнительные подробности, досконально разобраться в каких деталях. Многим Козерогам это поможет принять правильное решение на завтра, уточнить планы встречи или отказаться от них.

Водолей

Сегодня для Водолеев приятный, дружелюбный и романтичный формат общения может оставаться закрытым или даваться им с некоторым трудом, зато они могут легче обычного поддаваться импульсу подозрительности и язвительности. Лучше избегать доверительных бесед, чтобы не углубиться в нежелательные детали.

Рыбы

Сегодня Рыбам обстоятельства позволяют продолжить интересный им личный разговор и вынести из него что-то ценное. Часто такое стремление будет обоюдным и инициатива будет исходить от партнера. Обратной стороной взаимной заинтересованности в общении может стать некоторая зацикленность на прошлом.

