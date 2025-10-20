Проявим свои лучшие качества — финансовый гороскоп на 21 октября

Сегодня мы можем показать, чего стоим.

В нашем гороскопе рассматриваются вероятные тенденции в настроении, деловой сфере и личных планах.

Овен

Сегодня для Овнов весьма неоднозначно может сложиться этот день. С одной стороны, это хорошее время для деловых встреч, расширения связей, появле­ния новых деловых контактов, командировок. Начинания в бизнесе, связанные с поездками и транспор­том проходят успешно. В целом звезды советуют вам проявлять активность в работе с информацией и в учебе. С другой стороны, могут вырасти расходы.

Телец

Сегодня Тельцам звезды рекомендуют отказаться от привычного стиля работы и попробовать обновить подходы, попробовать новые методы. Успешно проходит ремонт сложных механизм, машин и оборудования. Если вы меняете место работы, то хорошо в этот день знакомиться с новым коллективом. Однако тем, чья работа связана с частыми поездками и контактами, придется сегодня нелегко.

Близнецы

Сегодня Близнецы, занятые в индустрии моды, отдыха и развлечений, могут запомнить этот день как один из лучших. Прекрасно проявят свои таланты деятели сценического искусства. Хороший день для консультаций в сетевом маркетинге. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков значительно вырастет. Вместе с тем есть риск понести убытки.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют сосредоточиться, прежде всего, на капиталовложениях в недвижимость. Можно с успехом проводить ремонтные и строительные работы, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство, благоустраивать свое рабочее место. В целом вы не будете испытывать недостатка в финансировании. Вместе с тем рекомендуется внимательно соблюдать технику безопасности - возможны травмы.

Лев

Сегодня Львы могут преуспеть в торгово-закупочной деятельности. Возможно, вам удастся заключить выгодные договора на оптовую закупку товара. Значительно ускорятся торгово-денежный оборот. Процветают владельцы ювелирных салонов, модных бутиков, пунктов обмена валюты. Однако те, кто занят секретной экономической деятельностью могут столкнуться с неприятностями.

Дева

Сегодня Девы, чья зона ответственности не распространяется дальше их персоны, наиболее успешно проявят себя. Поэтому работа на подчиненных должностях, а также индивидуальные предприниматели, смогут получить выгодную работу. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия и мастерства. Возможны технические сбои и из-за этого материальный ущерб.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют вести себя как можно более активно, однако следует правильно выбрать направление этой активности. У вас успешно пойдут контакты, поиск новых полезных знакомств и торгово-закупочная деятельность. Можно делать оптовые закупки товаров для последующей продажи. При всех плюсах, в этот день может быть затруднено общение с начальством.

Скорпион

Сегодня Скорпионам, которые полагаются на свои силы и трудолюбие в делах, звезды благоприятствуют. Особенно успешно пойдут дела у фермеров, надомников, работников ресторанов и гостиниц. Есть шанс получить возможность для дополнительного заработка. Вас могут попросить выйти на подмену коллеги во внеурочное время. Связи с заграницей сегодня чреваты материальными потерями.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут преуспеть в любой работе, требующей творческого подхода и умения взаимодействовать с группой единомышленников. Вы сумеете найти формулу, которая объединит интересы и финансы самых разных деловых людей. Это прекрасный день для учреждения акционерных обществ. Можно заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторской работой.

Козерог

Сегодня для Козерогов, заинтересованных в карьерном росте, успешно может сложиться этот день Вам могут предложить повышение или дать более ответственное задание, которое укрепит ваше положение на занимаемой должности. Многое будет зависеть от вашего умения оставаться незаметными. Возможно, вам придет поддержка со стороны тайного покровителя. Можно выходить на контакт с начальством.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют сосредоточиться на укреплении вашей деловой репутации и авторитете фирмы. Хороший день для расширения географии бизнеса, выхода на новые рынки, в том числе и иностранные. Прекрасным стимулом в развитии станет участие в международных научно-технических выставках. Вместе с тем, старайтесь не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу.

Рыбы

Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности, это один из лучших дней. Вы можете проявить свои лучшие менеджерские и организаторские качества. Бизнесмены сумеют получить выгодные государственные заказы. Можно заниматься обновлением производства, делать капиталовложения. Банки пойдут вам навстречу в выдаче кредитов под развитие бизнеса.