О себе напомнят старые проблемы — гороскоп на 21 октября 2025 года

1-30 лунные сутки. Сегодня Новолуние в знаке Весов подчеркивает расстановку ролей в отношениях (особенно семейных, супружеских и любовных) и намекает в них на определенный рубеж.

Гороскоп на сегодня говорит, что может потребоваться выбор или признание факта противоречий. Во многих случаях не обойтись без компромисса. Вечер начнет менять настроение и смещать фокус внимания. Вступление Луны в знак Скорпиона может повысить чувственность или усилить беспокойство. В конце дня не исключены настораживающие вести, предупреждения, напоминания о неоконченных делах или неотданном долге. Возможен сбой на линии связи, в работе программы или оборудования.

Овен

Сегодня у Овнов первая половина дня может удерживать внимание на той или иной конкретной персоне, с которой их связывают личные симпатии, родственные узы или партнерские отношения. Именно у этого человека окажутся главные ключи от ситуации и права диктовать условия. Вечер может усилить подверженность чувственным импульсам, а также напомнить о каких-то рисках или о не решенной до конца сложной задаче.

Телец

Сегодня у Тельцов будет время определиться с какими-то эстетическими или поведенческими нюансами, сделать выбор из нескольких вариантов. Вечером стоит удвоить внимательность: могут оживиться разногласия и противоречия, в любом взаимодействии с людьми возрастет вероятность ловушек и нечестных маневров. В конце дня важно осторожно принимать предложения, нежелательно начинать диалог и сотрудничество.

Близнецы

Сегодня Близнецам события могут внушать большие надежды, но звезды не советуют обольщаться: скорее всего, на данный момент приятный сюжет достиг своего пика и нужно время, чтобы последовало гармоничное продолжение. Все важные выборы в личной жизни, творчестве и финансовой сфере лучше сделать в первой половине дня. Вечером может прийти напоминание о незавершенном деле или о других заботах.

Рак

Сегодня Ракам важно найти для себя линию поведения утром, правильно позиционируя себя в семье, любви или партнерстве. В зависимости от ситуации, может сыграть роль комплекс их личных прав, способ выражения чувств или личных амбиций. Возможно, им придется пойти на компромисс или сделать важный выбор. Вечер даст им больше свободы в словах и действиях, в это время им не стоит бояться сложных задач.

Лев

Сегодня для Львов день может начаться гармонично и внушить им надежду на спокойствие, но звезды не советуют им строить обширных планов и не выбирать занятия, которые отнимут у них чересчур много энергии. Часть своего личного ресурса им желательно оставить на вечер, так как именно в конце дня возрастет вероятность смены обстановки, возвращения к неприятным контактам или неоконченным сложным делам.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют не затягивать до вечера вопрос с покупкой, финансовой процедурой или значимым выбором. Если нет однозначности, стоит сохранить оба варианта: будущее покажет, какой из них удачнее, или поможет найти середину. В конце дня не стоит досадовать на неприятные известия: получив предупреждение, будет проще принять нужные меры. Поездки и контакты лучше перенести на завтра.

Весы

Сегодня для Весов день может быть отмечен важным моментом. Помимо собственных нужд и целей, многим Весам придется считаться с резонансом от своих решений. Возможно, для них будут иметь большое значение карьерные амбиции, отношения с партнерами, супругом или родней. Сделанный до вечера выбор будет означать для них некий рубеж. Вечер может напомнить о текущем деле, связанных с ним сложностях и рисках.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют наблюдать за обстановкой и заботиться о поддержке гармоничных отношений с нужными людьми. В зависимости от целей, может пригодиться юридическая или моральная оценка ситуации, прояснение своих прав или уровня защиты, анализ поведения партнера, помощника или союзника. В конце дня рискованно поддаваться своему первому импульсу, активность лучше перенести на завтра.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют торопиться с выбором на будущее. В чем бы он ни заключался, еще будет время, чтобы разобраться в нужных людях, новых возможностях и собственных предпочтениях. Нежелательно спешить с включением в определенный проект или вступлением в конкретную группу. В конце дня могут прийти не очень приятные новости или предупреждения, вечером лучше не отправляться в путь.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно оставаться дипломатами, демонстрировать лояльность нужным людям и удерживать баланс интересов в значимых для себя отношениях. Им может пригодиться понимание правовой подоплеки ситуации, принятие чужих вкусов, уважение к действующим традициям и правилам этикета. В конце дня не стоит пропускать предупреждения, исходящие от друзей или из сетевых источников.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что благоприятный или нейтральный период будет длиться для них вплоть до вечера. Если есть нереализованные замыслы, незавершенные дела или неизвлеченные выгоды, лучше заняться ими пораньше, чтобы успеть получить результат. В конце дня возрастут все существующие риски. Лучше не поддаваться вечернему импульсу и отложить значимый для себя шаг на следующий день.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды напоминают, что предложения дня для них не так выгодны, как им кажется, могут противоречить их идеалам или иметь другие недостатки. Дело может касаться как вещей, финансов и ресурсов, так и отношений с другими людьми, любви или творческой реализации. Любой выбор лучше отложить на некоторое время. В конце дня стоит следить за новостями издалека, обновлениями и предупреждениями.