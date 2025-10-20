Возможны романтические иллюзии — любовный гороскоп на 21 октября

Сегодня мы можем ошибиться.

Наш гороскоп расскажет о возможных эмоциональных состояниях, ключевых событиях и рекомендуемых действиях.

Овен

Сегодня для Овнов многое решит поведение и настроение партнера, именно оно будет иметь ключевое значение для дальнейшего продолжения отношений. Могут оказаться важны личные взгляды пассии, ее вкусы, привычки или амбиции. Вечер усилит сексуальное влечение и может подогреть ревность.

Телец

Сегодня Тельцам может казаться, что все проблемы любовных отношений для них в данный момент решены или разрешимы, а если им нужно сделать выбор, то они будут делать его из нескольких приятных вариантов, а не из «двух зол». Но вечером слова партнера или другие нюансы могут снизить эту уверенность.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды готовы помогать в их любовных делах утром, но в конце дня они могут стать к ним менее доброжелательными. Не исключено, что на самом пике приятных эмоций Близнецам придется взять в дальнейшем развитии романтической истории паузу. Не стоит планировать свидание на вечер.

Рак

Сегодня Ракам события дня могут навязать какой-то выбор, за который они будут чувствовать определенную моральную ответственность. Но даже сделав его, они вряд ли откажутся от своей линии поведения и вернутся к ней сразу, как только им представится повод (скорее всего, это будет вечером).

Лев

Сегодня у Львов не в интересах откладывать контакты с любимым человеком на вечер. Если вчера свидание прошло благоприятно, для закрепления положительного эффекта лучше использовать первую половину этого дня. Вечером общение может снова принять неудачный оборот или поднять в душе бурю сильных эмоций.

Дева

Сегодня Дев первая половина дня может упорно ставить перед каким-то выбором в их личных отношениях, который они не готовы сделать. Если они не успеют или не захотят расставить все акценты до вечера, в конце дня новый поворот ситуации поможет им о нем забыть либо отложить его на неопределенное время.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться перед некой дилеммой — или поставить перед ней своего партнера, переадресовав ему неудобные вопросы и делегировав ответственность. Звезды намекают, что сейчас лучшим решением будет делать любой важный выбор вместе, попутно приходя к необходимым компромиссам.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им не стоит давать волю своим страстям на словах и на деле. Не время проявлять инициативу, афишировать отношения, ссориться на людях. Следовать этому совету будет сложно вечером, когда многим Скорпионам станет труднее сдерживать свои импульсивные порывы.

Стрелец

Сегодня в Стрельцах день поддержит надежду на приятное будущее в связи с личной жизнью. Возможно, судьба порадует их правом выбора, подарит им дружескую встречу, способную перерасти в роман, или подскажет хорошие места для знакомств. В конце дня от свиданий, флирта и переписки лучше воздержаться.

Козерог

Сегодня Козерогам день продемонстрирует актуальную на данный момент расстановку ролей в их романтических отношениях, но не обязательно внесет в их представления о ситуации полную ясность. Возможно, некоторые детали романа и собственного положения останутся для них двусмысленными и противоречивыми.

Водолей

Сегодня Водолеев начало дня может поставить перед выбором, который им лучше сделать еще до вечера или отложить на потом. Водолеям, встретившим новую любовь, тоже не стоит дожидаться вечера, способного разрушить их надежды. Чтобы не спугнуть удачу, лучше взять перерыв на несколько дней.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно остерегаться любовных иллюзий и опрометчивого выбора, если судьба его им предложит. Самое главное, выдержать фазу колебаний утром и днем. Вечером усилится их интуиция и вступит в свои права критическое мышление, партнер или ситуация начнет видеться им в немного ином ракурсе.