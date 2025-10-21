Доводим до конца бородатые дела — гороскоп на 22 октября

1-2 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе предлагает «засучить рукава» и не бояться сложных неприятных работ.

Гороскоп на сегодня также намекает на необходимость довести до конца старые дела и на высокую вероятность конечного успеха предпринятых действий, но также советует включить интуицию и чувство самосохранения. В знакомых делах и налаженных процессах не исключены непредвиденные помехи, не укладывающиеся в знакомую схему и усложняющие задачу. Может назревать личный или групповой кризис, дополнительный непредвиденный риск. Нежелательны суета и спешка. Если что-то не ладится, есть смысл подождать до завтра: проблема станет яснее.

Овен

Сегодня Овнам день напомнит о трудном или неприятном деле, которое им пора завершить во избежание проблем на будущее, и о вероятности какого-то кризиса. Внимания потребуют уязвимые участки их работ, жилья, отношений или здоровья. Не всегда стоит изобретать подходы и решения с нуля: пригодятся старые навыки, проверенные инструменты, надежные помощники, прежние схемы предосторожности и подстраховки.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит отказываться от диалога и сотрудничества (особенно, если эти процессы уже налажены, задачи и люди знакомы) — однако им стоит иметь в виду, что даже в хорошо выстроенных проектах может зреть почва для болезненных противоречий, упреков или придирок. Не лишне следить за настроением партнера, начальника, помощника. Не стоит лишний раз давать повод для обострения разногласий.

Близнецы

Сегодня Близнецов обстоятельства заставят оставить позади отдых, романтику и свободное творчество, погрузиться в какие-то работы или контакты. Многие ситуации этого дня могут иметь неприятный оттенок, но звезды намекают, что игнорировать их не стоит. В частности, желательно плотнее заняться застарелыми недугами, ремонтом, процедурой увольнения, разбором критичных ошибок при внедрении новшеств.

Рак

Сегодня Ракам обстановка или собственная интуиция подскажет правильный вектор действий, придерживась которого, они преодолеют все ловушки и добьются успеха. Однако некоторые задачи в эти сутки пока могут оставаться без подходящего решения, и пытаясь найти половинчатый компромисс, есть риск усложить свое положение (например, оказаться в двойственной роли). Важный шаг лучше отложить на завтра.

Лев

Сегодня Львам стоит настроиться на решение непростых задач и быть готовыми к тому, что этот процесс потребует от них в ближайшие недели каких-то жертв: повышенной работо- и конкурентоспособности, уступок семейным интересам, удвоенной психологической отдачи. Возможно, впереди полоса деловых рисков или бытовых забот. Звезды советуют подойти системно и с подстраховкой к вопросу переезда, ремонта.

Дева

Сегодня Девам, которые возвращаются к сложным неоконченным работам или берутся за новое дело, собираются в деловую командировку или намерены продолжить непростой житейский разговор, звезды напоминают о необходимой разумной предосторожности. Отменять такие планы не стоит, но лучше позаботиться о подготовке и подстраховке, задействуя для этой цели все знакомые инструменты, схемы и каналы связи.

Весы

Сегодня для Весов события дня станут определенным рубежом, настойчиво намекая им, что на данный момент завершен период их самовыражения, самолюбования или прямой демонстрации своих персональных интересов. Ситуации этих суток заставят их в чем-то изменить свой имидж и приоритеты, плотнее заняться насущными делами и связанными с ними сложностями. Возможно, внимания потребуют финансовые детали.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют контролировать свои импульсы, аккуратнее следовать своим настроениям и отстаивать свои интересы. Конечный итог предпринятых действий обещает стать благоприятным (в срок реализуются планы, придет награда или поддержка), но в данный момент старт или возврат к прерванным занятиям сопряжен с долей риска. Вдвойне осторожными желательно стать октябрьским Скорпионам.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют стать осмотрительнее в текущих делах, позаботиться о подстраховке и запасе ресурсов. Любое дело может начаться с непредвиденной проблемы, которая обнаружится сейчас или завтра. Не устранив эту помеху или не распознав ловушку, будет трудно успешно довести дело до конца, дождаться помощи или момента удачи. Не стоит спешить с отправкой в дорогу и выбором друзей.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды рекомендуют не забывать об осторожности, проницательности и критическом мышлении, планируя будущее, а также поддерживая и возобновляя по тем или иным поводам взаимодействие с друзьями. Не исключено, что старые единомышленники изменили свои взгляды под влиянием новых условий, и некоторые из них вместо былого воплощения надежности стали людьми, полными неприятных сюрпризов.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют стать максимально осторожными и дальновидными, не действовать сгоряча, избегать обострения ситуации. Лучше совершать те или иные шаги лишь по жизненно важной необходимости, просчитывая наперед риски. В непредсказуемой обстановке не все можно предвидеть заранее, поэтому звезды также рекомендуют оставить в планах резервное «окно» на случай нежелательного сюрприза.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит терять веру и падать духом, если они столкнутся с неприятной новостью или сюрпризом. Что бы ни случилось, в этот день не стоит отказываться от своих планов, изменять своим идеалам и отработанным схемам действий. Если возникли сомнения в конкретных людях, звезды советуют не иметь дел с новыми друзьями и проектами, но доверять своим старым знакомым с проверенной репутацией.