Храним верность чувствам – любовный гороскоп на 23 октября

22 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть подальше от искушений.

Фото: senivpetro

Наш гороскоп предлагает взглянуть на день без суеты и излишнего драматизма.

Овен

Сегодня для Овнов важна интимная сторона личных отношений, которая включает в себя не только секс. Многим представителям знака будет важно ощутить психологическую близость, доверие, полное взаимопонимание с любимым человеком в бытовых или деловых вопросах. Свидание потребует приватной атмосферы.

Телец

Сегодня Тельцам день позволяет удерживать в своих личных отношениях внушающий надежды баланс, но звезды советуют им не закрывать глаза на деструктивные моменты в поведении своего партнера: возможно, это минута слабости или личная драма, требующая понимания, а возможно, стойкая базовая черта характера.

Близнецы

Сегодня Близнецы способны против воли обращать внимание на неприятные детали своей любовной истории. У них возможны навязчивые мысли, связанные с тайнами прошлого или сексуальными нюансами, моменты зависимости от служебных или иных сплетен. Они могут болезненно переживать свои слабости и ошибки.

Рак

Сегодня Ракам звезды не гарантируют комфортного старта в их любовных инициативах, но обещают, что по мере развития событий проблемы будут отступать, а общая ситуация начнет волшебным образом налаживаться. Интуиция, стечение удачных обстоятельств или другой фактор позволит им выполнить задуманное.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют быть внимательнее к возможным сигналам, говорящим об их уязвимости в любовных отношениях или о подспудном нарастании напряженности в них. Если кризис необходим, важно не добавлять к нему лишние проблемы, удвоить контроль за собственными эмоциями, самолюбием и страстями.

Дева

Сегодня Девы настойчивы и приложат все силы, чтобы добиться нужного им результата. Их не остановят нежелательные сюрпризы. Многим Девам помогут приемы из прошлого, благодаря которым они преуспевали в аналогичных ситуациях, но им стоит помнить, что былых чувств таким путем не вернуть.

Весы

Сегодня для Весов день может быть отмечен необходимостью упорядочить какую-то сторону своих личных отношений, например, сексуальную. Им может потребоваться контроль над эмоциями, непростой разговор или размышление. Возможно, что-то будет отвергнуто, как несовместимое с их правилами или ценностями.

Скорпион

Сегодня Скорпионы под влиянием раненого самолюбия или больших амбиций рискуют перестараться и оказаться на грани провала своих планов, но они сумеют вовремя выправить положение. Если им не бросят спасательный круг те или иные обстоятельства, они сами сообразят, как исправить ситуацию.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов события дня удерживают внимание на приватных гранях личной жизни. Их воображение могут привлечь «темные» страсти, но возможны и мысли о тайном счастье, интимные приятные переживания, в этом случае будет естественным желание скрыть любовь от посторонних глаз или оградить от сплетен.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит пропускать день, если они хотят обсудить с близким человеком важный для себя вопрос. Если разговор предлагает партнер, звезды советуют без колебаний на него согласиться. Это прекрасный момент для бесед об интимных деликатных вещах и для подтверждения прежних договоренностей.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может подчеркнуть все трудности любовных отношений, внеся в них ноту соперничества, сильной обиды или мощных личных амбиций — что вполне возможно даже при сильном притяжении, гармонии и судьбоносной связи. Такая ситуация может стать причиной уязвимости, предупреждением и уроком.

Рыбы

Сегодня Рыб ничто не сможет сбить с пути, если они решили хранить верность своим чувствам и любовным идеалам. Если они будут спокойно следовать своему плану и верить своему сердцу, то в течение дня успеют узнать, сказать или сделать все, что хотели, за исключением отдельных незначительных деталей.

