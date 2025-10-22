ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Будут расцветать интриги и зависть – финансовый гороскоп на 23 октября

22 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит быть начеку.

Будут расцветать интриги и зависть – финансовый гороскоп на 23 октября
Фото:  Image by freepik

В нашем гороскопе собраны рекомендации для каждого знака зодиака, которые помогут мягко скорректировать планы.

Овен

Сегодня для Овнов день может начаться неудачно. Есть риск втянуться в авантюрные финансовые спекуляции, однако звезды категорически не советуют вам заниматься этим. Не поддавайтесь на коллективные панические настроения при покупке или продаже акций. Советы друзей могут запутать. Расчет на собственные усилия в работе и отказ от попытки заработать «легкие деньги» - залог успеха этого дня.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют воздержаться от принятия ответственных решений при сделках с недвижимостью: подписания договоров аренды, субаренды, купли и продажи. Иногородние работники могут столкнуться с бюрократическими препонами при регистрации по месту жительства. Вместе с тем это хороший день для дальних поездок и профессионального обучения. Можно публиковать статьи.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды не советуют совершать короткие и дальние деловые поездки. С отправкой грузов товаров по импорту или экспорту лучше повременить. Запланированные встречи и торговые сделки могут срываться из-за несогласованности в планах, либо проходят не так, как бы вам хотелось. Также возможны разного рода поломки с транспортными средствами, находящимися в вашем распоряжении.

Рак

Сегодня Раки могут сталкиваться с препятствиями в стремлении повысить уровень доходов. Тем не менее, звезды рекомендуют интенсивно работать и при этом сократить расходы. Дело в том, что потраченные деньги, скорее всего, не принесут вам желаемой отдачи. Сделанные капиталовложения могут оказаться неэффективными. Вместе с тем вы можете рассчитывать на содействие партнера.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют активно взаимодействовать с деловыми партнерами. Медлительность и неопределенность позиции партнера может вызывать у вас раздражение и провоцировать на конфликты. Кроме того, у вас могут быть сложности при контактах с клиентами в сфере услуг. Вместе с тем это хороший день для бизнесменов, которые ищут новых работников.

Дева

Сегодня Девам звезды не рекомендуют заниматься тайной деятельностью. Отношения с коллегами по трудовому коллективу существенно затруднены – могут быть интриги, недоразумения, неправильно понятые намерения и в целом запутанная обстановка. В результате вы можете попасть в изоляцию либо сами пожелаете замкнуться и не общаться с коллегами. Однако постепенно ситуация улучшается.

Весы

Сегодня Весы с утра могут почувствовать, что не удается наладить слаженную работу в группе единомышленников. Воздержитесь от обсуждения с друзьями планов на будущее. Проектно-конструкторская, научная и инженерно-техническая работа может быть затруднена. Старайтесь воздерживаться от любых финансовых спекуляций, особенно если речь идет об инвестициях.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют воздерживаться от контактов с вышестоящим руководством. Попав в поле зрения начальства, вы можете услышать критические замечания. Чем тише и незаметнее вы будете себя вести в это время, тем меньше ущерба будет. Прежде всего, обращайте внимание на свою деловую репутацию. Не исключено, что тайные недоброжелатели могут попытаться опорочить вас.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют отправляться в дальние командировки и пытаться урегулировать дела с партнерами из других регионов. Те, кто работает за границей, в совместных предприятиях, или на вахте могут столкнуться с осложнениями. Информационный фон дня весьма напряжен. Вам сложно будет справиться с потоком информации и разобраться, где истина, а где ложь.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют делать серьезные инвестиции в развитие бизнеса. Также не рекомендуется подписывать договор о страховании имущества и заниматься установкой систем безопасности (сигнализации, видеонаблюдение). В целом финансовая деятельность сопряжена с опасностью обмана и ошибок. Чем тише и незаметнее будет ваша деятельность, тем успешнее пройдет день.

Водолей

Сегодня у Водолеев могут нарастать противоречия по линии делового партнерства. Поведение партнера может казаться вам излишне легкомысленным и эмоциональным. На этой почве между вами может усилиться напряженность. Постарайтесь воздерживаться от выяснений отношений или отложите разговор на другое время, когда неблагоприятные влияния ослабнут. Будьте внимательнее к запросам клиентов.

Рыбы

Сегодня для Рыб день может сложиться весьма неоднозначно для деловой активности. В первой половине дня в среде коллег в трудовом коллективе вы можете быть окружены недоброжелательной атмосферой, интригами и завистью. Звезды советуют вам не вступать в споры и излагать свои мысли предельно чётко. Наиболее удачной будет работа по составлению плана на будущее во второй половине дня.

