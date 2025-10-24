Чем меньше ожиданий, тем меньше разочарований — любовный гороскоп на 25 октября

Сегодня стоит знать границы в желаниях.

В нашем гороскопе вы найдете рекомендации, которые помогут настроиться на нужную волну, избежать ненужных конфликтов и использовать энергию дня с максимальной пользой.

Овен

Сегодня у Овнов день поддержит надежды на любовную взаимность, что особенно вдохновит их, если они влюблены в представителя другой страны или культуры или видят в нем (в ней) свой романтический идеал. Возможна склонность из страха разочарования закрывать глаза на правду, например, на очевидные помехи.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что в любовной гармонии не способствует избыток рутины и будничного однообразия, и советуют оставить в планах место для романтики и мини-импровизации. Не стоит подавлять внезапный приключенческий импульс, например, желание спонтанно отправиться вдвоем на природу.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что для их романтичных намерений гармоничнее первая половина дня. Именно в это время стоит давать ход вчерашним планам и симпатиям, а если какой-то замысел возник спонтанно, не стоит его откладывать. Не лучшей идеей будет перенести свидание на поздний час.

Рак

Сегодня от Раков поддержка любовной гармонии требует психологической и поведенческой гибкости. Ситуации этого дня вряд ли потребуют от них невероятных личных подвигов, но им будет важно вовремя улыбнуться своей пассии, откликнуться на ее зов, оказать ей помощь или проявить к ней ответную симпатию.

Лев

Сегодня у Львов звезды одобряют планы организовать любовное свидание в первой половине дня, но относятся с долей скепсиса к их надеждам на идеальный вечер. Дождавшись позднего «романтического» часа, они рискуют столкнуться с помехой в виде ухудшения обстановки или нарастания внутреннего дискомфорта.

Дева

Сегодня Девы могут игнорировать сложные и туманные стороны своей личной ситуации, предпочитая думать и говорить исключительно о ее приятных гранях. Возможно, это у них получится, но с наступлением вечера что-то начнет чаще напоминать им о том, на что они пытались закрыть глаза.

Весы

Сегодня Весам первая половина этого дня дает надежду на гармоничный ход событий. Звезды рекомендуют им не медлить с письмом или свиданием. Если затянуть переписку до вечера или отложить встречу на чересчур поздний час, приятные утренние впечатления и ожидания могут оказаться немного подпорчены.

Скорпион

Сегодня от Скорпионов обстоятельства продолжают требовать гибкого поведения в личной жизни, включающего в себя элементы психологической подстройки под желания партнера или оглядку на принятые ритуалы. Насколько легка или сложна для них такая ситуация, зависит от индивидуальных черт их характера.

Стрелец

Сегодня Стрельцам первая половина дня позволит получить удовольствие от наиболее приятных и многообещающих сторон своей любовной ситуации. Вечером для них возрастет вероятность помех, ограничений, сомнений. Возможно, у них испортится настроение или им начнет чинить препятствия внешняя обстановка.

Козерог

Сегодня Козерогам день даст приятные моменты, но их вероятность выше в первой половине суток. Чем ближе вечер, тем меньше у них будет надежд на беспрепятственное развитие событий и полное удовлетворение их желаний. Чем скромнее сегодня любовные планы, тем проще их реализовать.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им лучше не планировать свидание на вечер и не затягивать его допоздна. Наиболее романтичной, приятной и обнадеживающей окажется первая половина дня. С наступлением вечера атмосфера может стать менее гармоничной, а общее настроение уже не таким позитивным.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им выгоднее иметь в любви скромные запросы: чем меньше ожиданий, тем меньше разочарований. Приятные моменты этого дня могут не перевесить его негативных тенденций, особенно вечером. Возможно, наилучшим решением в эти сутки будет отказ от свидания.