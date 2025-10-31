Работаем в одиночестве и тишине – финансовый гороскоп на 1 ноября

Сегодня не стоит принимать участие в коллективных задачах.

Наш гороскоп поможет настроиться на осознанное восприятие происходящего, без лишнего драматизма и спешки

Овен

Сегодня у Овнов день может сложиться напряженно для деловой активности. Особенно это относится к тем, кто по роду деятельности связан с заграницей: внешней торговлей, туризмом, совместными предприятиями и дальними перевозками грузов. Вообще любые поездки и деловые связи сейчас попадают в зону риска. Нарушение правил дорожного движения может привести к штрафным санкциям.

Телец

Сегодня у Тельцов в делах может сложиться напряженный день. Возможно, вас потянет на рискованные финансовые авантюры, в связи с чем могут поступить соответствующие предложения. У кого-то из ваших деловых партнеров могут осложниться дела и снизиться доходы. Рикошетом это может и вас тоже затронуть. Звезды советуют ограничить любые финансовые операции и воздерживаться от инвестиций.

Близнецы

Сегодня для Близнецов, чей бизнес находится в сильной зависимости от отношений с деловыми партнерами, день может сложиться неблагоприятно. Звезды не рекомендуют вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Публичная деятельность может привести к ущербу для вашей деловой репутации. При выполнении клиентские услуг вы можете столкнуться с недовольством заказчиков.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют уделить максимум внимания отношениям с коллегами по трудовому коллективу. Именно отсюда могут исходить наибольшие неприятности. Прежде всего, рекомендуется воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег. В противном случае вам вместо работы придется много времени растрачивать на ссоры. Берегите нервную систему от стрессовых ситуаций.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться неблагоприятный день для деловой активности. Особенно это относится к тем, кто причастен к творческой деятельности, индустрии моды, отдыха, спорта и развлечений. В вас могут усилиться авантюристические наклонности и желание заработать большие деньги, не прикладывая к этому большого труда. Речь идет о спекулятивных сделках. Воздержитесь от азартных игр.

Дева

Сегодня Девы, так или иначе причастные в своей деятельности к сферы недвижимости, могут понести убытки. В зоне рискованного бизнеса находится семейный бизнес, строительство, жилищно-коммунальные службы, сельское хозяйство, агентства по сделкам с недвижимостью и работа в складах и на базах. Напряжено могут сложиться отношения с деловыми партнерами. Воздержитесь от оформления договора аренды.

Весы

Сегодня у Весов очень напряженный день с точки зрения того объема информации, который предстоит проанализировать и усвоить. В поле зрения могу появиться множество разных людей. Вместе с тем этот день не располагает к конструктивной работе и, чаще всего, ваши усилия могут расходоваться впустую. Звезды не советуют устанавливать новые деловые связи. Ваш главный враг сегодня - спешка и суетливость.

Скорпион

Сегодня Скорпионы много сил могут потратить для улучшения финансового положения. Однако ваша настойчивость и трудолюбие могут не принести должной отдачи в виде соответствующего дохода. Звезды советуют не ввязываться в разного рода финансовые спекуляции, и инвестиции в рискованные проекты. Не рекомендуется делать закупки оптовых партий товара с целью их перепродажи.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды настоятельно советуют удерживать себя от инициативных действий. В этот день не рекомендуется брать на себя ответственность в важных вопросах. Дело в том, что сейчас вы склонны к поспешным и опрометчивым поступкам, что не лучшим образом отразится на вашей деловой репутации. Особенно это касается отношений с начальством. Ваши инициативы не найдут понимания и поддержки.

Козерог

Сегодня Козероги могут попасть в ситуацию, которая может ограничить вашу свободу действий. Возможны санкции со стороны представителей фискальной власти, а также проверки, контрольные закупки, ревизии. Также нежелательно сегодня отправляться в деловые поездки, устанавливать связи с заграницей. Возможно, ограничения и осложнения в делах могут быть связаны с ухудшением самочувствия.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют заниматься планированием своей деятельности. Текущие планы может быть сложно исполнить в полной мере ввиду внезапных изменений в обстоятельствах. Также вы не расположены сегодня к работе в составе группы единомышленников. Возможно усиление разногласий, и вам может быть нелегко достигнуть компромисса с коллегами. Не давайте и не берите денег взаймы.

Рыбы

Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности в государственных учреждениях и владеющих собственным бизнесом, день может сложиться неблагоприятно. Не рекомендовано делать публичные заявления и принимать участие в массовых мероприятиях. Есть риск осложнений в карьере вплоть до понижения в должности. Воздержитесь от принятия важных административных и организационных решений.