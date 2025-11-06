Гороскоп для Овнов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

Ну что, Овен, пристегнулись? 2026 — это ваш год, когда удивляет каждый день.

Он начнётся с внутреннего взрыва: Марс включает турборежим, и вы чувствуете, как адреналин наконец снова работает в вашу пользу. Всё, что буксовало, срывается с места. Вы больше не ждёте разрешения — вы сами себе зелёный свет.

Январь – март

Первая треть года — чистый марш-бросок. Возможен карьерный рывок, внезапная смена курса или шанс, от которого дух захватывает. В голове крутится «пора», и вы действительно начинаете действовать. Только аккуратно: Марс в силе, но импульсивность на пике. Не ввязывайтесь в споры, особенно на работе — там, где можно выиграть делом, не стоит терять время на доказывания. В финансах — первые результаты ваших прошлогодних усилий, но деньги любят расчётливость. В личном — жара. Любовь у Овнов в 2026-м не просто страсть, а фейерверк с элементами риска.

Апрель – июнь

Юпитер открывает перед вами дверь туда, где «всё серьёзно». Работа, проекты, признание — всё вдруг становится возможным. Вы входите в фазу роста, где любая инициатива может стать судьбоносной. Это время крупных шагов: новое направление, переезд, повышение или даже бизнес с нуля. Венера в этот период зажигает любовную линию — кто-то услышит «я тебя люблю», кто-то поймёт, что любовь — это не буря, а уверенность. Главное — не забывайте про себя: чем больше отдаёте, тем важнее держать внутренний огонь под контролем.

Июль – сентябрь

Сатурн решает проверить, не слишком ли вы зазнались после успеха. Настроение скачет, мотивация проседает, хочется всё бросить и уехать на край света. Не спешите с решениями — этот период не обвал, а проверка. Отдохните, пересоберите силы, уберите шум. Марс снова напомнит: победа — это не постоянное движение, это умение вовремя остановиться и зарядить аккумуляторы. Следите за здоровьем: ваш двигатель — тело, а не кофе и амбиции.

Октябрь – декабрь

Гороскоп на 2026 год для знака Овна говорит, что финал года — как сцена триумфа. Юпитер возвращает удачу, дела идут вверх, и вы наконец чувствуете: «Вот ради этого я шёл». Осень принесёт серьёзное предложение — контракт, признание, шанс, который укрепит ваш статус. В любви — стабильность после штормов: теперь не страсть рулит вами, а уверенность. К концу года вы станете тем, кто не просто действует, а управляет энергией. 2026 — это год, когда вы перестаёте быть героем без плана и превращаетесь в режиссёра собственной жизни. Громко, смело, без извинений.

Лучшее время: апрель, июнь и октябрь — моменты, когда весь мир будто синхронизируется с вашим сердцем.

Мантра года: «Я не гашу пламя, я учусь им управлять»

