Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Гороскоп для Тельца на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

7 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Тельцы, 2026-й для вас — год, когда вы наконец скажете: «Я не спешу. Я просто всё делаю правильно». И это будет правдой.

Гороскоп для Тельца на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: freepik

После пары лет качелей жизнь перестаёт трясти, и вы медленно, но уверенно берёте реванш. Сатурн теперь ваш союзник: он даёт структуру, выносливость и то редкое чувство, когда «контроль» перестаёт быть словом из офисных тренингов, а становится состоянием души.

Гороскоп для Тельца на январь – март 2026 года

Начало года — не взрыв, а тлеющий уголь, который вы сами раскручиваете в пламя. Вы чётко понимаете, чего хотите, и начинаете действовать — без истерик, без показухи, но с фундаментом. Финансы стабилизируются, особенно у тех, кто умеет считать, а не надеяться. В карьере — шанс на усиление позиций, кто-то получит повышение, кто-то — новое направление. Марс добавит уверенности: вы звучите громче, даже если говорите тихо. В любви — усталость от игр: хочется настоящего. И если рядом человек, с которым спокойно, — это уже победа.

Гороскоп для Тельца на апрель – июнь 2026 года

Юпитер открывает поле возможностей. Может прийти проект, который сначала кажется неподъёмным, но именно он вытянет вас на новый уровень. Всё, что связано с деньгами, бизнесом, землёй и делами «рук и разума» — идёт в рост. Главное — не тормозите от страха потерять стабильность: звёзды на вашей стороне. Весна — период, когда вы становитесь магнитом для хороших событий. Венера усиливает харизму: привлекательность, уверенность, стиль — всё работает на вас. В отношениях — новая страница: кто-то решит строить семью, кто-то осознает, что пора уйти, чтобы не застрять.

Гороскоп для Тельца на июль – сентябрь 2026 года

Сатурн напомнит, что рост — не марафон без сна. Возможна усталость, апатия, ощущение, что жизнь идёт «по второму кругу». Не паникуйте — это фаза проверки. Вам нужно сбросить то, что мешает двигаться дальше. Если чувствуете, что отношения тянут вниз — время отпустить. Если работа выжала всё — отпустите тоже. Освобождение даст место новому потоку. Здоровье потребует внимания — особенно питание и режим.

Гороскоп для Тельца на октябрь – декабрь 2026 года

Финал года — как тихий триумф. Без фанфар, но с уверенностью в каждом шаге. Деньги идут стабильным потоком, появляются первые результаты всего, во что вы вкладывались весной. Юпитер поддержит те, кто рискнул — инвестиции, проекты, переезды, всё окупается. Венера добавит тепла — к концу года отношения становятся глубже и спокойнее. Ощущение «я на своём месте» наконец перестаёт быть мечтой.

Гороскоп для Тельца на 2026 год — не про скорость, а про мощь. Вы перестаёте доказывать и начинаете излучать. Вас слышат, вам верят, за вами идут. И самое приятное — вы никому ничего не должны.

Мантра года: «Я не гонюсь за землёй — я сам становлюсь почвой, где всё растёт».

Лучшее время: март, июнь и ноябрь — периоды роста, признания и финансовой стабильности.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

