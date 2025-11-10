Проявляем инициативу – финансовый гороскоп на 11 ноября

Сегодня стоит быть активнее на работе и в бизнесе.

Гороскоп на сегодня поможет продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

У Овнов этот день в целом складывается удачно для деловой активности. Рекомендуется смелее проявлять себя в бизнесе и, при необходимости, идти на разумный риск. Больше всего улучшение в делах почувствуют те, кто работает в реальном секторе экономики и связан с производством товаров. Также могут хорошо проявить себя мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и сложной бытовой техники.

Телец

Деятельность Тельцов, связанных с творческими профессиями, сегодня может получить поддержку и признание. Это особенно почувствуют артисты, музыканты и те, кто выступает на сцене. Рекомендуется прилагать усилия для раскрутки бизнеса. Популярность фирмы значительно возрастет, если вы опубликуете рекламное объявление в СМИ. Успешно может развиваться деловое партнерское взаимодействие.

Близнецы

У Близнецов этот день может сложиться успешно для выполнения повседневных дел и обязанностей. Если за предыдущее дни у вас скопилось много невыполненной работы, то сегодня вы сможете увеличить производительность труда и разгрести завалы с работой. Можно заниматься ремонтом помещений, технической модернизацией. При необходимости, ищите поддержки у начальства.

Рак

Раки сегодня могут почувствовать в себе прилив творческого вдохновения. Поэтому для представителей сценических профессий день пройдет как нельзя лучше. Многие из вас сумеют добиться успеха в индустрии моды, отдыха и развлечений. Также может ускориться товарно-денежный оборот и информационный обмен у торговцев и консультантов. Удачно проходят деловые поездки, контакты.

Лев

У Львов сегодня может сложиться замечательное время для инвестиций в недвижимость и в техническую модернизацию. Покупка строительных и отделочных материалов, равно как и объектов недвижимой собственности, многократно окупит себя в дальнейшем. Удачно этот день пройдет для строителей, работников коммунальных и ремонтных служб. Отношения с коллегами складываются конструктивно.

Дева

У Дев сегодня могут активизироваться деловые контакты. Вы можете получить выгодные заказы и укрепить деловое партнерское сотрудничество. Можно существенно продвинуться вперед в переговорном процессе - удастся прийти к компромиссу, учесть интересы партнеров и сблизить позиции. Если ваша работа связана с частыми поездками и согласованиями, то вы сумеете легко решить все вопросы.

Весы

Весы сегодня как магнитом будут притягивать к себе деньги. Вам могут поступить выгодные заказы и вы сможете увеличить уровень своих доходов. Рекомендован индивидуальный творческий и надомный труд, исследовательская работа. Многие из вас смогут добиться увеличения доходов за счет сотрудничества с родственниками - семейный бизнес идет в рост. Хороший день для доходов от работы по совместительству.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам в любом деле вести себя более решительно и смело. В этот день у вас может повыситься самооценка, и вы будете способны на многое. Ваши инициативы могут найти поддержку и развитие. Активизируется информационный обмен. Ваши интеллектуальные способности находятся в прекрасной форме - вы способны освоить и проанализировать большое количество информации.

Стрелец

У Стрельцов исключительно удачный день для деловой активности. Многие ваши прежние проекты начинают приносить реальные доходы. Это отличное время для инвестиций в развитие бизнеса. Больше всего вы сумеете преуспеть в той работе, которая требует уединенного и сосредоточенного труда. Вы сможете не только увеличить доходы на основной своей работе, но и получить дополнительную подработку.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам в делах полагаться на собственные силы. Это прекрасное время для расширения вашего личного авторитета и влияния. Многие из вас добьются этого за счет повышения уровня профессионального образования - сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации. Хороший день для сотрудничества с иностранцами. Планы, которые вы сегодня наметите, могут исполниться.

Водолей

Водолеям звезды советуют активнее и смелее проявлять инициативы в вопросах карьеры и взаимоотношений с начальством. Вы в состоянии стронуть с мертвой точки наиболее трудные вопросы благодаря своим усилившимся пробивным способностям. Не пренебрегайте методами тайной дипломатии - кулуарные договоренности и поддержка со стороны тайного покровителя будут очень кстати.

Рыбы

Рыбам звезды советуют смелее проявлять инициативу в бизнесе. Вы наделены сегодня чувством перспективы и можете успешно заниматься долгосрочным планированием. Наибольших результатов добьются творческие работники, конструктора, инженеры, менеджеры, ученые и архитекторы. Звезды советуют вам отправляться в дальние командировки и лично решать вопросы с иностранными партнерами.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.