ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Делаем акцент на будущее – любовный гороскоп на 11 ноября

10 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит много говорить и думать о будущем.

Делаем акцент на будущее – любовный гороскоп на 11 ноября
Фото: freepik

Наш гороскоп подскажет, как вновь стать счастливым.

Овен

Сегодня Овны отдают дань огненной основе своей натуры, становясь активнее в какой-то сфере, и не исключено, что их внимание окажется направлено именно на личную жизнь. Видя в ней поле для творчества и приключений, они станут более азартными и игривыми, начнет чаще флиртовать и проявлять инициативу.

Телец

Сегодня развитие романа требует от Тельцов быть более живыми, креативными, остроумными и непосредственными. Гармония не во всем будет установлена по умолчанию, иногда придется что-то согласовывать. В ходе общения с партнером придется потратить много эмоциональной, физической или вербальной энергии.

Близнецы

Сегодня потребности влюбленных Близнецов совпадут с возможностями - по крайней мере, в той части, что связана с вербальным энергообменом. Благодаря взаимной тяге к общению этот день не будет скучным, превратится в приключение или в игру. Тема, затронутая утром, может активно обсуждаться до вечера.

Рак

Сегодня Раки могут обнаружить, что реальность не всегда совпадает с их любовными запросами. Возможно, грандиозную панораму своего романтического замысла им придется разбить на детали и проявить креатив. Не все маневры ухаживаний пройдут идеально, например, есть риск промахнуться с выбором подарка.

Лев

Сегодня сильной стороной Львов, благодаря которой они поддерживают динамику в своем романе, может стать игривость, остроумие или сексуальная притягательность. Их слабой стороной, которая усложнит им общение с любимым человеком, может стать внутренняя дисгармония, нехватка вкуса или дипломатичности.

Дева

Сегодня Девы склонны увлекаться в ситуациях флирта и интимной переписки. Возможно, они начнут высказываться чересчур смело, позволять себе резкие выражения или обидные шутки, и это сыграет плохую шутку с ними самими. Им стоит помнить, что отсутствие деликатности не всегда говорит в их пользу.

Весы

Сегодня Весы без каких-либо затруднений и стеснения обсуждают с любимым человеком свободные нейтральные темы, но им может быть сложно говорить о том, что их эмоционально задело. Они могут испытывать неловкость, демонстрируя свои чувства или вкладывая деньги в исполнение своих интимных желаний.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня они не затрахованы в своей личной жизни от ошибок и моментов дисгармонии. Обстоятельства этого дня могут заставить их выступить в невыгодной им роли, подсветить отдельные недостатки их образа или спровоцировать их на неудачную форму выражения своей любви.

Стрелец

Сегодня коммуникабельность и предприимчивость не позволяют Стрельцам покорно и пассивно принимать положение дел в своей личной жизни. Они наверняка попытаются сделать какой-то шаг и посмотреть, что из этого выйдет. И свои собственные, и чужие сомнения они предпочтут развеивать словом и делом.

Козерог

В этот день Козерогам трудно полностью избавиться от некоторых подозрений в связи с любовными отношениями. Насколько правы они в своих сомнениях, покажут дальнейшие события, а пока звезды советуют не спешить с выводами. Возможно, стоит заново что-то обдумать или вернуться к старому разговору.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не уходить от беседы с любимым человеком: она не только поднимет настроение и усилит взаимное притяжение, но и позволит не оставить без внимания критичную точку дисгармонии в отношениях. Диалог, начатый в эти сутки, рано или поздно получит интересное продолжение.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам учитывать детали обстановки вокруг своего романа и нюансы общения с любимым человеком, но не принимать их слишком близко к сердцу: пока они не имеют большого значения для отношений и собственного настроения. Но стоит учесть их, как возможный актуальный акцент в будущем.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Петуха на 2026 год от нашего астролога Марианны БассГороскоп для Близнецов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассДелаем акцент на будущее – любовный гороскоп на 11 ноября
Гороскопы
Гороскоп для Близнецов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для Близнецов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Проявляем инициативу – финансовый гороскоп на 11 ноября
Проявляем инициативу – финансовый гороскоп на 11 ноября
Политика конфиденциальностиУсловия использования