ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Гороскоп для Близнецов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

10 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Близнецы, 2026 год будто создан, чтобы вы снова почувствовали азарт жизни.

Гороскоп для Близнецов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Это ваш личный сериал: быстрый монтаж, острые диалоги и непредсказуемый сюжет. Юпитер вдохновляет и расширяет горизонты — всё, что связано с идеями, людьми, обучением и перемещениями, будет фонтанировать. А Сатурн из-за кулис строго напоминает: «гениально — не значит безответственно».

Гороскоп для Близнецов на январь – март 2026 года

Год начинается на скорости света. В голове кипит миллион мыслей, и половина из них реально может стать проектами. Вас зовут на встречу, в команду, на обучение — всё сразу. Важно: выбирать, а не хватать. Меркурий (ваш управитель) подталкивает к переговорам, контрактам, презентациям — используйте силу слова. Финансово — нестабильность, но перспективно. В отношениях — лёгкие флирты, новые знакомства, немного хаоса, который вы почему-то обожаете.

Гороскоп для Близнецов на апрель – июнь 2026 года

Юпитер делает ход конём: появляются предложения, которые невозможно игнорировать. Это время для старта крупных идей, переезда, запуска своего дела или работы мечты. Возможен карьерный рост, особенно у тех, кто умеет работать с информацией, коммуникацией, творчеством. Весной может появиться человек, который скажет что-то простое — и вы вдруг поймёте: «Вот оно, направление». Венера добавляет романтики, поездок, вдохновения. Вы на пике обаяния — используйте его с умом.

Гороскоп для Близнецов на июль – сентябрь 2026 года

Сатурн нажимает на тормоз. После эйфории приходит «честная проверка»: кто вы без внешнего одобрения? Возможны трудности на работе, разногласия в команде, недопонимания в любви. Не рубите с плеча — это фаза взросления, а не провал. Поддерживайте нервную систему: меньше экранов, больше воздуха. Займитесь телом, а не только идеями — реальность вас благодарит, когда вы перестаёте витать в облаках.

Гороскоп для Близнецов на октябрь – декабрь 2026 года

Вы снова в игре — только теперь с чётким планом. К концу года вы не просто «ищете себя» — вы знаете, где ваш потенциал монетизируется. У многих — повышение, коллаборации, рост аудитории или клиентов. В любви — осознание: либо это настоящее, либо пора прощаться без сожалений. Юпитер подкинет шанс, о котором вы мечтали в начале года. И, что приятно, вы уже готовы его удержать.

Гороскоп для Близнецов на 2026 год говорит, что это ваш год перемен, но теперь вы не заложник ветра — вы тот, кто им управляет. Всё, что казалось случайным, выведет вас туда, где вы должны быть. Главное — не терять чувство юмора и лёгкость.

Лучшее время: февраль, май и октябрь — идеальные месяцы для решающих встреч и карьерных стартов.

Мантра года: «Я не ищу стабильность — я создаю движение, в котором мне спокойно».

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Петуха на 2026 год от нашего астролога Марианны БассГороскоп для Близнецов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассДелаем акцент на будущее – любовный гороскоп на 11 ноября
Гороскопы
Делаем акцент на будущее – любовный гороскоп на 11 ноября
Делаем акцент на будущее – любовный гороскоп на 11 ноября
Гороскопы
Проявляем инициативу – финансовый гороскоп на 11 ноября
Проявляем инициативу – финансовый гороскоп на 11 ноября
Политика конфиденциальностиУсловия использования