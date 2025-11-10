Гороскоп для Близнецов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

Близнецы, 2026 год будто создан, чтобы вы снова почувствовали азарт жизни.

Это ваш личный сериал: быстрый монтаж, острые диалоги и непредсказуемый сюжет. Юпитер вдохновляет и расширяет горизонты — всё, что связано с идеями, людьми, обучением и перемещениями, будет фонтанировать. А Сатурн из-за кулис строго напоминает: «гениально — не значит безответственно».

Гороскоп для Близнецов на январь – март 2026 года

Год начинается на скорости света. В голове кипит миллион мыслей, и половина из них реально может стать проектами. Вас зовут на встречу, в команду, на обучение — всё сразу. Важно: выбирать, а не хватать. Меркурий (ваш управитель) подталкивает к переговорам, контрактам, презентациям — используйте силу слова. Финансово — нестабильность, но перспективно. В отношениях — лёгкие флирты, новые знакомства, немного хаоса, который вы почему-то обожаете.

Гороскоп для Близнецов на апрель – июнь 2026 года

Юпитер делает ход конём: появляются предложения, которые невозможно игнорировать. Это время для старта крупных идей, переезда, запуска своего дела или работы мечты. Возможен карьерный рост, особенно у тех, кто умеет работать с информацией, коммуникацией, творчеством. Весной может появиться человек, который скажет что-то простое — и вы вдруг поймёте: «Вот оно, направление». Венера добавляет романтики, поездок, вдохновения. Вы на пике обаяния — используйте его с умом.

Гороскоп для Близнецов на июль – сентябрь 2026 года

Сатурн нажимает на тормоз. После эйфории приходит «честная проверка»: кто вы без внешнего одобрения? Возможны трудности на работе, разногласия в команде, недопонимания в любви. Не рубите с плеча — это фаза взросления, а не провал. Поддерживайте нервную систему: меньше экранов, больше воздуха. Займитесь телом, а не только идеями — реальность вас благодарит, когда вы перестаёте витать в облаках.

Гороскоп для Близнецов на октябрь – декабрь 2026 года

Вы снова в игре — только теперь с чётким планом. К концу года вы не просто «ищете себя» — вы знаете, где ваш потенциал монетизируется. У многих — повышение, коллаборации, рост аудитории или клиентов. В любви — осознание: либо это настоящее, либо пора прощаться без сожалений. Юпитер подкинет шанс, о котором вы мечтали в начале года. И, что приятно, вы уже готовы его удержать.

Гороскоп для Близнецов на 2026 год говорит, что это ваш год перемен, но теперь вы не заложник ветра — вы тот, кто им управляет. Всё, что казалось случайным, выведет вас туда, где вы должны быть. Главное — не терять чувство юмора и лёгкость.

Лучшее время: февраль, май и октябрь — идеальные месяцы для решающих встреч и карьерных стартов.

Мантра года: «Я не ищу стабильность — я создаю движение, в котором мне спокойно».

