Ожидаем проверок — финансовый гороскоп на 12 ноября

Сегодня на работе будет непросто.

Наш гороскоп подскажет, как стать выдающимся профессионалом.

Овен

В целом для Овнов этот день может сложиться неблагоприятно. Прежде всего, возрастает вероятность технических сбоев, поломок и иных форс-мажорных обстоятельств. Не рекомендуется проводить испытания технического оборудования в научно-исследовательских институтах и промышленном производстве. В любой деятельности, связанной с риском материального и физического ущерба, следует быть осмотрительнее.

Телец

Тельцам сегодня звезды не советуют полагаться на то, что ваш основной партнер все сделает так, как вы от него ожидаете. Если вы ведете переговоры, то во второй половин дня могут всплыть новые вводные, которые поставят под сомнение все прежние договоренности. Банковским служащим следует быть осмотрительнее при оформлении платежей - есть риск допустить ошибку и отправить денежный перевод не по назначению.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам воздержаться сейчас от командировок и более внимательно отнестись к юридическим аспектам работы. Работники совместных предприятий могут столкнуться с непониманием со стороны коллег по трудовому коллективу. В деловую переписку может закрасться ошибочная информация. Не рекомендуется вести переговорный процесс и устанавливать новые деловые связи.

Рак

Звезды рекомендуют Раки по мере возможности воздерживаться сегодня от проведения финансовых операций. Сложно будет найти общий язык с коллегами по трудовому коллективу. Вам начинает казаться, что самую невыгодную и трудоемкую работу коллеги пытаются повесить на вас. Особенно это касается тех, кто работает в офисе, в сфере медицины, в промышленности и ремонтных мастерских.

Лев

Львов сегодня потянет на авантюры, чтобы заработать на финансовых спекуляциях. Однако звезды не советуют вам вкладывать деньги в рискованные финансовые проекты. Творческие работники сумеют сконцентрироваться и провести критический анализ своих идей - это поможет вам в дальнейшей работе по реализации замыслов. В зоне риска - отношения с деловым партнером. Не лучшее время для переговоров.

Дева

У Дев, специализирующихся на торговле, может сложиться трудный день. Вам, возможно, придется столкнуться с осложнениями в попытке отладить логистику доставки товара. Слабое звено - транспорт и соблюдение договорных обязательств. Другая сложность в том, что ваши сотрудники могут допустить ошибку при оформлении документов и сильно запутать дела. Прежде чем начинать новые дела, завершите старые дела.

Весы

Весам звезды не рекомендуют сегодня делать крупные покупки и оплачивать их за наличные деньги. Так вы рискуете потерять деньги или стать жертвой воровства. Этот день важен не ростом доходов, а сбережением имеющихся в вашем распоряжении финансовых ресурсов. Многое может зависеть от информации, её точности и своевременности. Недостаток с информацией ведет вас к потерям и упущенной выгоде.

Скорпион

У Скорпионов может сложиться весьма неоднозначный день. С одной стороны, многие из вас получат шанс увеличить доход. Это особенно относится к тем, кто работает на себя и опирается в своем труде на собственное мастерство и профессионализм. Может поступить выгодный заказ. С другой стороны, вы рискуете пойти по ложному пути, если будете руководствоваться непроверенной информацией.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют уходить в тень и избегать публичной деятельности. Секретная деятельность может привести вас к неблагоприятным последствиям. Не пытайтесь вести тайные переговоры с целью урегулировать деликатные вопросы, не подлежащие широкой огласке. Расчеты на поддержку со стороны влиятельного покровителя могут не оправдаться. Воздержитесь от поспешного принятия решений.

Козерог

Козероги в этот день могут ощущать на себе некие странные мистические влияния. Например, на ваше поведение может оказать сильное влияние сновидение. Интуитивно вы ощущаете себя как бы накануне начала нового этапа в своей деятельности. Вместе с тем звезды не советуют вам принимать участие в коллективной работе, собраниях, планерках. Воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты.

Водолей

Звезды не советуют Водолеям проявлять инициативу для продвижения по служебной лестнице. Вообще во время публичных мероприятий старайтесь поменьше говорить - ваше слово может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Вступать в споры с начальством - бесполезное и вредное занятие. Вместе с тем это неплохой день для критической оценки своих планов - возможно, потребуется вносить коррективы.

Рыбы

Этот день может принести Рыбам сложности в отношениях с представителями закона. Нарушения правил дорожного движения при вождении автомобиля не останутся незамеченными - возможны штрафные санкции. Не исключены проверки, ревизии. Звезды предостерегают вас от фанатичного стремления непременно, и во что бы то ни стало, добиться сейчас поставленных целей. Воздержитесь от командировок.

