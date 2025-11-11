ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Гороскоп для Раков на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

11 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Раки, для вас 2026-й начнётся тихо.

Фото: freepik

Без громких стартов, без фейерверков — но с ощущением, что где-то внутри всё перестраивается. Это как весна после долгой зимы: пока никто не видит, под снегом уже растёт новая жизнь. Вы почувствуете: пришло время закрыть старые двери и перестать цепляться за то, что перестало быть вашим. Марс в первой трети года придаст решимости — вы наконец скажете то, что давно зрело, или примете решение, от которого зависнет целая глава вашей истории.

Гороскоп для Раков на январь – март 2026 года

Период внутренней перезагрузки. Хочется уединения, покоя, переосмысления. Не сопротивляйтесь — звёзды специально сбавляют темп. Это время понять, что вас действительно питает. Возможно, смена работы или крутой поворот в карьере — поначалу страшно, но именно он запустит цепочку счастливых случайностей. В отношениях — честность. Вы или открываетесь, или уходите. Всё, что «на полуслове», в 2026-м не выживает.

Гороскоп для Раков на апрель – июнь 2026 года

Юпитер включается на полную мощность. Открываются перспективы, особенно в сфере денег, карьеры и личного развития. Возможно предложение, от которого вы откажетесь по привычке («слишком хорошо, чтобы быть правдой») — зря. Это ваш шанс. Весна — идеальное время для крупных решений: переезд, запуск дела, смена круга общения. Венера зажигает романтику — возможна встреча, после которой вы забудете, что такое одиночество.

Гороскоп для Раков на июль – сентябрь 2026 года

Вот тут Сатурн решит проверить, насколько вы научились не убегать от реальности. Возможны семейные вопросы, обязательства, бытовые стрессы. Вас будут тянуть в прошлое, и придётся выбирать: снова идти по знакомому кругу или двинуться дальше. Здоровье — под вниманием: меньше нервов, больше сна, больше воды, меньше «я справлюсь сам». Вы не одиноки, просто привыкли не просить о помощи.

Гороскоп для Раков на октябрь – декабрь 2026 года

Гороскоп для Рака на 2026 год говорит, что финал года — это вы, спокойный и уверенный, как море перед рассветом. Работа приносит результаты, отношения становятся устойчивыми, внутренний хаос уходит. Вы наконец начинаете жить не в защитной позе, а в принятии. Юпитер дарит приятные совпадения — может, поездку, может, встречу, может, просто ощущение «я дома». Конец года наполнен теплом и уверенностью: да, вы прошли не зря.

2026 — год эмоциональной чистки и мягкого возрождения. Всё, что уходит, освобождает место для настоящего. Вы перестаёте спасать других и начинаете заботиться о себе — и именно в этот момент всё вокруг наконец становится на свои места.

Мантра года: «Я не прячусь в раковину — я строю в ней мир».

Лучшее время: апрель, июнь и ноябрь — периоды, когда судьба говорит с вами на языке совпадений.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Гороскопы
