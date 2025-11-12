На работе будут сложности — финансовый гороскоп на 13 ноября

Сегодня стоит быть аккуратнее.

В нашем гороскопе собраны основные тенденции дня, советы по взаимодействию с окружающими и небольшие подсказки, как сохранить внутреннее равновесие.

Овен

Достаточно напряженный день может сложиться у Овнов. Деньги в этот день даются вам нелегко. Вы вынуждены будут прилагать большие усилия для увеличения своего уровня доходов, и дела могут идти с препятствиями. В торговле и в сфере услуг ваши товары и услуги могут не пользоваться высоким спросом. Заказы идут невыгодные, либо их нет вовсе. Звезды не советуют вам делать оптовые закупки.

Телец

У Тельцов этот день может сложиться неблагоприятно для карьерного роста и делового партнерства. В целом, внешние обстоятельства могут препятствовать вашим намерениям и многие дела будут решаться с осложнениями и препятствиями. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы - вас могут попытаться оттеснить с рынка услуг. Не торопитесь подписывать договора и соглашения о сотрудничестве.

Близнецы

Близнецам в этот достаточно непростой день, возможно, предстоит выполнить большой объем по текущей работе. Справиться с ней будет непросто ввиду вероятного осложнения отношений с коллегами по трудовому коллективу. Чтобы уменьшить неприятности, постарайтесь не втягиваться в посторонние разговоры и избегайте интриг. Не рекомендуется высказывать критические замечания коллегам.

Рак

Неблагоприятно может сложиться этот день для Раков, вовлеченных в, разного рода, финансовые авантюры. Спекулятивные виды бизнеса не принесут вам ожидаемых доходов. Попытки привлечь инвестиции к вашим проектам, акционерным обществам, может обернуться неудачей. Звезды не советуют вам обсуждать планы на будущее с компаньонами, выполнять проектно-конструкторские работы.

Лев

У Львов этот день может быть связан с усилением напряжения в карьере и в деловом партнерстве. Это особенно почувствуют руководители и бизнесмены. Сейчас от ваших личных усилий мало что зависит. Инициатива может находиться в руках у вашего основного делового партнера. Однако его действия могут носить деструктивный характер и не вполне соответствовать вашим интересам.

Дева

Девы сегодня могут быть вовлечены в напряженные события, с возросшим информационным фоном. Основная проблема будет в том, как справиться с большим потоком информации и не наделать ошибок. Возможно, вы будете вести активную деловую переписку, общаться по телефону, вступать в контакты, совершать поездки - все эти темы могут идти с осложнениями. Также могут испортиться отношения с коллегами.

Весы

Весы сегодня могут почувствовать острую потребность в деньгах, в увеличении доходов. Однако звезды советуют вам именно в финансовых вопросах проявить осмотрительность. Возможно, нехватка оборотных средств возникла из-за неверной финансовой политики, когда расходные статьи бюджета не были сбалансированы с доходами. Это особенно актуально, если вы собираетесь потратить деньги под масштабные проекты.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут быть настроены на активную деятельность. Однако ваши инициативы во многом могут носить деструктивный характер. Вы с трудом можете оценить материальные выгоды в той или иной ситуации. Также вам будет нелегко просчитать последствия от своих инициатив и начинаний. Звезды советуют ограничить контакты с деловыми партнерами, поскольку между вами могут усилиться противоречия.

Стрелец

Для Стрельцов, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, этот день может сложиться вполне нормально. Опираясь на личный профессионализм и трудолюбие, вы способны добиться успеха. Однако работа в составе трудового коллектива, где распределены функции между сотрудниками, может быть связана с осложнениями. Старайтесь не реагировать излишне эмоционально на текущие трудности.

Козерог

У Козерогов, занятых творческими видами деятельности, этот день может сложиться неблагоприятно. Особенно это относится к тем, кто, так или иначе, связан с миром шоу-бизнеса, индустрией моды, развлечений, гостиничным бизнесом, торговлей модной одеждой. Не рекомендуется составлять бизнес-планы на перспективу и делать инвестиции в развитие бизнеса. Любые спекуляции сегодня убыточны.

Водолей

Звезды настоятельно советуют Водолеям в этот день умерить свои амбиции. Прежде всего, это относится к тем, кто ориентирован на карьерный рост. Попытка заявить о себе публично может привести к обратному эффекту. Не следует сдавать экзамены при переаттестации. Ваша профессиональная репутация и авторитет может серьезно пострадать. Могут быть препятствия при оформлении наследства.

Рыбы

У Рыб в течение всего дня может наблюдаться напряжение в деловых связях. Звезды рекомендуют отложить все запланированные ранее командировки, во избежание осложнений в дороге. Деловые поездки и встречи внезапно срываются по независящим от вас причинам. Попытки установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности могут натолкнуться на препятствия.