Все пойдет не по плану — гороскоп на 13 ноября 2025 года

23 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве усилит реакцию на помехи, задержки, поломки и функциональные неполадки.

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны отмены поездок, проблемы с получением помощи и услуг, задержки доставки писем и посылок. Возможно, подведут инструменты, техника или снаряжение. Может быть затруднен контакт с человеком издалека, с медицинским учреждением или транспортной службой. Импульсивность и вспыльчивость могут вести к размолвкам и мелким травмам. Часть вопросов останется, некоторые разговоры потребуют продолжения. Плановые работы и лечебные процедуры лучше отложить на завтра, а сегодня заняться улаживанием мелочей.

Овен

Этот день может втянуть Овнов в круг суеты, поставив в зависимость от людей, техники или средств связи. Вероятны пробуксовки при попытке срочно получить услугу, начать дело или отправиться в путь. Участятся поломки, дорожные приключения, мелкие травмы в ходе работ и тренировок, ссоры с помощниками, попутчиками и людьми издалека. Может требоваться ремонт, проверка снаряжения или инструментов.

Телец

В напряженных обстоятельствах этого дня Тельцов выручит их природный здравый смысл. Попав в затруднительную ситуацию, им важно не растеряться в первый момент, и они обязательно распутают головоломку. Приключения сегодня часто связаны с далекими краями, обслуживанием, поездками и линиями связи. Возможны проблемы с посылками и доставкой, приключения в пути, недоразумения в контактах с иностранцами.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам удвоить аккуратность в любом диалоге из-за риска взаимной раздражительности. Возможно, придется выслушать критику, припомнить былые обиды или ошибки. Велика вероятность споров с иностранцами, мелких острых разногласий с домочадцами в быту, критичных моментов в деловом официальном общении. Полемика может обернуться ссорой. Многие разговоры будут иметь продолжение.

Рак

Сегодня звезды предупреждают Раков о высокой вероятности приключений в поездках и о риске повышенной раздражительности в любых контактах, а также о возможной общей напряженной атмосфере вокруг. Не стоит удивляться, если фоном этого дня станут мелкие досадные поломки и задержки, ссоры с помощниками или попутчиками, недоразумения при ведении деловой переписки или при срочном обращении в сервисы.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам аккуратнее вести текущие дела, включая финансовые. Этот день способен создать ряд мелких, но чувствительных осечек и заминок, из-за которых начнут возникать паузы в работах, усложняться взаимоотношения с людьми или увеличиваться риски ущерба. Стоит отложить покупки или быть к ним придирчивее: велика вероятность скрытого эстетического или функционального изъяна.

Дева

Сегодня Девы чувствительны к своим нуждам, но не всегда регулируют свои порывы и могут начать действовать себе во вред. День способен подтолкнуть их к импульсивности, вспыльчивости, риску, спешке и несдержанности на язык, что усилит для них вероятность ссор и мелких травм. Им стоит быть аккуратнее в своих текущих работах и контактах, контролировать свои реакции и стараться быть мягче в общении.

Весы

Весам звезды подсказывают, что этот день способен создать затруднения в текущих делах либо им самим, либо интересующим их людям (партнерам, коллегам, помощникам, наемным сотрудникам). Велика вероятность приключений и технических неполадок в пути, при проведении работ и лечебных процедур, при попытке срочно получить нужные услуги. Вероятно нервозность в общении. Лучше отложить важную поездку.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется учитывать вероятность приключений, помех и пробуксовок в своих текущих делах. Также звезды советуют им принимать во внимание риск затруднений у других людей (коллег, друзей, помощников). Технические трудности, сбои связи или глобальные обстоятельства способны поставить крест на быстром исполнении планов, может требоваться время для переделок или прояснения деталей.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что этот день не слишком благоприятен для их инициатив и движения к цели. Он может выставить их слова и действия в дурном свете, вызвать у них слишком резкие реакции, обострить их разногласия с коллегами, руководством, помощниками или нужными людьми. В то же время, он подскажет, над чем в себе настало время поработать. Возможно, пора пересмотреть стиль своей речи.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть опора в виде природного здравомыслия, опыта или знаний, но они не застрахованы от ситуативных неудач. Многие Козероги начнут сталкиваться с помехами, ошибками, вопросами, задержками и необходимостью подробнее вникнуть в детали. Могут откладываться поездки или находиться погрешности в намеченных маршрутах, досаждать сбои связи, неточности в текстах или проблемы в общении.

Водолей

Сегодня внимания Водолеев начинают требовать мелочи. Это могут быть погрешности, которые оставило им в наследство прошлое, или недочеты, закравшиеся в планы на будущее. Звезды советуют не пропускать нюансы, связанные с поддержкой здоровья и лечением заболеваний, а также детали, тормозящие ход домашних работ и бизнес-процессов, затрудняющие ведение финансовых дел или поддержку общения с друзьями.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня может принять неблагоприятный оборот любой разговор. Повышается риск столкнуться с критикой, насмешкой, претензией, раздражительностью, ошибкой. Возможен возврат к неприятной теме или грубому собеседнику. Остроту ситуации можно смягчить, но трудно снять полностью. Не лучший момент для важного совещания, консультации, обращения в сервис, попытки договориться.