Кто-то будет мешать — финансовый гороскоп на 14 ноября

Сегодня будет сложно работать.

Наш гороскоп поможет заглянуть в ближайший день и понять, на что стоит обратить внимание каждому знаку зодиака.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с разного рода форс-мажорными обстоятельствами, которые могут нарушить отлаженный ритм работы. Прежде всего, звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества. Возрастает вероятность технической поломки в электросетях и связанного с этим ущерба. Обсуждение с друзьями планов на будущее только повредит вашим текущим делам.

Телец

Тельцам звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. Бизнесменам не рекомендуется торопиться с принятием управленческих решений. Поспешное принятие решений может привести к непоследовательности в поведении и окончательно запутать ситуацию. Усилия по продвижению в карьере могут стать бесполезно потраченным временем.

Близнецы

Напряженный день может ожидать тех Близнецов, которые работают в совместных предприятиях или за границей. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. Из-за рассеянности вы можете допустить ошибку в работе. Возможно служебное расследование и осложнения в отношениях с коллегами. Звезды советуют вам сдерживать свои эмоции и не руководствоваться ими в принятии решений.

Рак

Раки сегодня могу почувствовать усиление духа предпринимательского авантюризма и азарта. Может возникать много интересных идей и вы можете представлять себя великим комбинатором. Желание заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, ни к чему хорошему вас не приведет. Воздержитесь от финансовых спекуляций и инвестиций в рискованные проекты.

Лев

У Львов сегодня может произойти усиление разногласий со своим основным деловым партнером. Это особенно вероятно, если вы совместно пользуетесь арендуемой площадью. Также не исключены трения с арендодателем по поводу условий использования помещений. Не рекомендуется оформлять и подписывать договор аренды, а также подавать исковые заявления в суд по имущественным спорам.

Дева

Девам, чья работа связана с частыми поездками и оформлением документов, возможно, придется столкнуться с осложнениями. Из-за бюрократических препон нежелательно сдавать финансовые отчеты, оформлять и визировать документы в инстанциях. Могут сложиться напряженные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Рабочий ритм этого дня может быть нарушен из-за поспешных решений.

Весы

Главной задачей Весов в этот день может стать сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми они располагают. Рекомендуется не поддаваться на авантюры, даже если вас будут заманивать вкладывать деньги в доходные проекты. Попытка приумножить свои деньги путем рискованных финансовых операций может привести вас к убыткам. Старайтесь экономнее расходовать деньги.

Скорпион

Сегодня именно тот день, когда инициативное поведение Скорпионов может быть наказуемым. Звезды советуют вам пустить все дела на самотек и не пытаться бороться с обстоятельствами. Вы добьетесь лучшего результата, если будете плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления. Не совсем благополучно складываются дела в семейном бизнесе и у тех, кто проводит инвентаризацию имущества.

Стрелец

Наиболее напряженная тема для многих Стрельцов сегодня может быть связана с аналитической обработкой информации. Вам может быть сложно сосредоточиться и правильно понимать те сведения, которые приходят через деловые контакты. Кроме того звезды советуют не полагаться на достоверность информации и осмотрительнее вести себя в отношениях с другими людьми. Иначе вы рискуете стать жертвой обмана.

Козерог

Достаточно напряженный день может сложиться у Козерогов, которые много времени уделяют общественной работе или трудятся в составе группы единомышленников над неким масштабным единым проектом. Ваши усилия могут не найти понимания и поддержки у коллег. Свои попытки привлечь инвесторов к финансированию проектов лучше отложить на более благоприятный для этого день.

Водолей

Водолеям сегодня звезды не советуют предпринимать шаги для продвижения в карьере. Старайтесь сдерживать себя в словах, особенно если это критические замечания. Ваша инициатива может не найти понимания и поддержки у вышестоящего руководства. Вполне может оказаться, что вы пребываете в плену у собственных иллюзий и неверно оцениваете свои реальные возможности.

Рыбы

Деловая репутация Рыб сегодня может пострадать. Многие важные дела могут происходить неявно, и борьба будет происходить за кулисами, методами интриг и обмана. У вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Расчет на помощь и поддержку влиятельного тайного покровителя может не оправдать ожиданий. Возможны проверки, ревизии, контрольные закупки.