Пользуемся возможностями дня – гороскоп на 15 ноября

24-25 лунные сутки. Сегодня не стоит откладывать рутинные дела. Желательно еще утром позаботиться о здоровье и хозяйственных мелочах, контроле и порядке.

Гороскоп на сегодня говорит, что новый поворот событий, сопровождаемый оживлением информационного фона, сулит вторая половина дня. Вступление Луны в знак Весов даст импульс продолжению переговоров, может стимулировать обмен знаниями, возврат к прежним темам или маршрутам. Возможны встречи со старыми знакомыми, разговоры о поездках, предложения сотрудничества и сопровождения за рубежом. Может возрасти интерес к юридическим нюансам, к услугам водителей, переводчиков, репетиторов, тренеров.

Овен

В первой половине этого дня звезды советуют Овнам заниматься необходимыми рутинными делами и завершать вчерашние процессы. Не стоит откладывать мелкие заботы о хозяйстве и здоровье, так как во второй половине дня могут появиться очень интересные планы. Возможно, выйдет на связь человек издалека, поступит предложение продолжить переговоры на животрепещущую тему или совершить какую-то поездку.

Телец

В первой половине дня Тельцы могут положиться на знакомые сценарии прошлого, на поддержку близких людей или на свою интуицию, основанную на здравом смысле и опыте. Вторая половина дня подходит для обмена актуальной информацией и мелкими взаимовыгодными услугами. Условием успеха станет их умение ладить с людьми. Будет логичным решение обратиться в сервис, посетить парикмахера, врача или юриста.

Близнецы

Близнецам стоит начать этот день с завершения необходимых вчерашних дел и оценки полученных результатов. Откладывать бытовые, лечебные и другие рутинные процедуры на вторую половину дня звезды не советуют, так как именно в это время начнется самое интересное. Может объявиться нужный собеседник, возобновиться разговор на волнующую тему, прийти приглашение в компанию, на мероприятие или в дорогу.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня для них может оказаться важнее вторая половина дня, с ее наступлением сложатся условия для продолжения целевых переговоров. Начало дня в таком случае стоит потратить на информационную подготовку к предстоящему диалогу (особенно, если его целью являются партнерские услуги, жилищные договоренности, вопросы здоровья, найм мастеров или приходящих помощников).

Лев

Львам не стоит начинать этот день с активного включения в процесс общения, сотрудничества или интеллектуальной работы. Поспешив с этим утром, они рискуют столкнуться с закрытыми путями или молчанием нужных людей. Звезды советуют перенести подобные старты на вторую половину дня: в это время станут доступнее маршруты и источники данных, будет проще отправиться в поездку или восстановить контакт.

Дева

Девам стоит начать этот день с внимания к своим личным нуждам, оценки своих сильных и слабых мест. Оценивая свои привычные группы оппозиции и поддержки, стоит помнить, что вскоре картина изменится и лучше позаботиться о сохранении старых связей. Вторая половина дня сместит акцент на те или иные актуальные договоры в стадии проработки, на процесс поиска информации, обучения или обмена мнениями.

Весы

Весам звезды подсказывают, что начало этого дня может быть для них не очень благоприятным. Возможно, утром придется пройти через сомнение, молчание, недомогание или столкнуться с внешней помехой. Зато вторая половина дня сулит оживление информационного фона и всплеск общительности. Вечер может пройти в поездках по забытым местам или в беседах со старыми знакомыми при помощи прежних линий связи.

Скорпион

Утром Скорпионы могут выбирать линию поведения по своему усмотрению, например, уклоняться от нежелательных контактов. Во второй половине дня им станет труднее избегать случайных встреч, неприятных или явно преждевременных бесед. Возможно, отмалчиваться им помешают прежние договоренности или правила хорошего тона. Могут участиться встречи со старыми знакомыми и обращения к забытым форматам связи.

Стрелец

Первую половину дня Стрельцам лучше провести в уединенном молчании. Оно поможет собраться с мыслями, побороть свои внутренние искушения, подключиться к тайному каналу финансовой или моральной поддержки. Вторая половина дня позволит высказаться и стать активнее. Она подходит для обмена предварительными предложениями, может дать повод для оживления старых связей или для поездки по забытым местам.

Козерог

Первую половину этого дня Козероги могут провести спокойно, если не имеют важных планов. Но им лучше не терять время, если есть вероятность встречи или совещания: в таком случае, утро есть смысл потратить на подготовку. Во второй половине дня может прийти сообщение от партнера или руководства, появиться тема для согласований или пища для размышлений. Возможно, оживится старый зарубежный контакт.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше перенести значимые контакты и поездки на вторую половину дня. В это время желательно отнестись серьезнее к идеям и договоренностям: несмотря на предварительный характер, у них есть потенциал на будущее. Стоит внести в заметки найденные контакты и маршруты, в том числе, на отдаленных территориях. Также не стоит пренебрегать шансом восстановить старые связи в далеких краях.

Рыбы

Утром Рыбы могут принять паузу в диалоге за окончательную черту, но вечер покажет им, что не все разговоры окончены. Не исключено, что некоторые из них примут новый оборот, продолжится работа над договором или совместным решением. Звезды советуют помнить о неустойчивости чужого мнения в данный момент, а свои собственные высказывания на всякий случай облекать в форму вопросов и предположений.

