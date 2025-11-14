Гороскоп для Львов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

Львы, в 2026-м жизнь перестаёт быть черновиком.

Всё, что раньше казалось «паузы ради подготовки», оказывается репетицией перед премьерой. Юпитер снова светит вам в спину, Марс добавляет в кровь воли и драйва, а Венера обещает сюжетную линию, от которой подрагивает пульс. Но! Сатурн — ваш режиссёр без улыбки — будет ставить ограничения, проверяя: блеск ли это или просто вспышка. Так что играть придётся не громко, а точно.

Гороскоп для Львов на январь – март 2026 года

Начало года — словно вы стоите за кулисами, слышите аплодисменты и ждёте, когда поднимется занавес. И вот — момент! Приходит шанс заявить о себе: работа, где можно показать лидерство, проект, где решающее слово — ваше. Важно не переиграть: мир сейчас ценит уверенность без пафоса. В финансах возможен рост, но аккуратнее с рисками. В отношениях — жара. Вас тянет на большие чувства и громкие жесты, но звёзды советуют: попробуйте тишину — она звучит громче.

Гороскоп для Львов на апрель – июнь на 2026 год

Юпитер поднимает вас на новую орбиту. Всё, что связано с карьерой, влиянием, публичностью, — идёт вверх. Может прийти предложение, от которого замирает сердце, или человек, который вдохновит на рывок. Но Сатурн напоминает: за вспышкой должна быть основа. Не хватайтесь за каждый луч прожектора — выбирайте свой. Венера усиливает харизму, и вы буквально светитесь. Любовь, вдохновение, признание — всё рядом. Главное — не сжечь себя этим светом.

Гороскоп для Львов на июль – сентябрь на 2026 год

Лето даст передышку. Возможно, вы переоценили силы или устали играть роль «вечно сильного». Отдохните. Перестаньте тащить всё на себе — пусть другие тоже попробуют. Сатурн тормозит, но с любовью: он не против успеха, он против выгорания. Отношения могут пройти через проверку. Если рядом человек, который не боится вашей силы — это надолго. Если боится — отпускайте без драмы.

Гороскоп для Львов на октябрь – декабрь на 2026 года

Финал года — золотой кадр. Вы стоите на сцене, а зрители аплодируют стоя. Всё, что вы выстраивали последние годы, начинает приносить отдачу. Деньги, признание, статус — не из ниоткуда, а по заслугам. Венера добавляет романтики: пара, начавшаяся весной, становится чем-то реальным. Одинокие Львы получают шанс на встречу, после которой уже не хочется искать. Юпитер к концу года словно подмигивает: «Теперь веришь, что заслужил?».

Гороскоп для Льва на 2026 год — ваш ренессанс. Не без испытаний, но и без фальши. Вы больше не играете «яркого», вы просто светите. И знаете что? Мир вас видит.

Мантра года: «Я не ищу сцену — я сам ею становлюсь».

Лучшее время: апрель, август и декабрь — три акта вашего триумфа.

