Нахлынут сложные переживания — любовный гороскоп на 18 ноября

Сегодня будет непросто в отношения.

Наш гороскоп даст рекомендации, которые помогут гармоничнее провести время и использовать благоприятные возможности.

Овен

Ситуации этого дня способны усилить чувственность Овнов и их интерес к сексуальной стороне отношений. Возможно, возрастет их психологическая зависимость от близкого человека или они станут более влюбчивыми. Роман, начатый в этот день как случайное приключение, может иметь для них «роковой» оттенок.

Телец

Сегодня Тельцы легко попадают в поле обаяния своего партнера, многим представителям знака будет практически невозможно устоять против флюидов его очарования. Чужая привлекательность вкупе с собственным желанием нравиться может вести к психологическому слиянию и даже «растворению» в другом человеке.

Близнецы

В ситуациях этого дня Близнецам могут стать заметнее не красивые и гармоничные, а негативные и неприятные стороны их романа. У всего хорошего и приятного найдется некая «тень», сомнительная или темная сторона. В беседе с партнером станет почти неизбежным возврат к щекотливым нюансам прошлого.

Рак

Сегодня влюбленные Раки могут рассчитывать на приятную ситуацию, которая полностью совпадет с их надеждами, что особенно порадует Раков, ждавших удобного момента для завершения важного личного разговора. Если сегодня они угодят в коварно раскинутые любовные сети, то скорее по собственному желанию.

Лев

В этот день переживания, связанные с личной жизнью, способны поглотить Львов целиком и стать их главным интересом. Многие представители знака будут испытывать сложные чувства, любовь и влечение могут соседствовать у них с негативными эмоциями и ожиданием возврата к непростому для них разговору.

Дева

Сегодня Девы не останутся без приятных впечатлений, если отправятся на заранее запланированное свидание, но могут получить долю радости и другим путем — например, случайно столкнувшись по дороге или в дискуссии с объектом своих прежних симпатий. Возможно, второе будет для них даже предпочтительнее.

Весы

Сегодня любовь требует от Весов повышенной эмоциональности и душевной вовлеченности, иногда - проницательности и умения просчитать ходы. Могут стать важны материальные вложения, как подтверждение своих или чужих чувств. Понравится это Весам или нет, зависит от их индивидуального темперамента.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит отказываться от свидания, пропуская возможность выразить свои чувства, подчеркнуть свою привлекательность или продемонстрировать талант. Многие Скорпионы станут неотразимыми, что будет им особенно важно, если они еще не все сказали партнеру и хотят наверстать упущенное.

Стрелец

Сегодня чувства Стрельцов приобретают более глубокий характер, все чаще зовут их в прошлое или заставляют оберегать свой роман от чужого внимания. Многим представителям знака этот день напомнит о любовной зависимости, которую в ближайшее время им предстоит либо побороть, либо, наконец, принять.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня они могут дать волю своим чувствам - особенно, если хотят ненадолго вернуться в свое любовное прошлое и поставить точку в каком-то давнем незавершенном сюжете. Заводя в этот день новый роман, стоит учесть непредсказуемость будущего и неизбежность перемен.

Водолей

Сегодня любовь способна стать для Водолеев их магической путеводной звездой, и одновременно источником сложных переживаний, роковых влечений и навязчивых мыслей. Им важно помнить, что побочным эффектом исполнения их желаний в этот день могут стать быстрые или отсроченные осложнения и неприятности.

Рыбы

Сегодня Рыб ожидает счастье в любви и гармония в личных отношениях, или мягкое красивое завершение старой любовной истории, если ее срок истек и пора сделать ее достоянием прошлого. Не стоит бояться резкого разрыва, ситуация намекает на возможность последнего прощального разговора или путешествия.

