Расходуем ресурсы правильно — финансовый гороскоп на 18 ноября

Наш гороскоп призван ориентировать читателя в энергиях дня и поддержать его в принятии повседневных решений.

Овен

Овнам звезды советуют сегодня обратить внимание на соблюдение техники безопасности при работе со станками и электричеством. Дело в том, что этот день отмечен повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических сбоев. Не рекомендуется проводить испытания новой техники, запускать производственный конвейер после проведенного ремонта. Поездки нежелательны.

Телец

У Тельцов этот день может быть отмечен осложнением отношений в деловом партнерстве. Особенно вероятны разногласия и споры при ведении переговоров. Если вы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с партнером, то отложите обсуждение принципиальных вопросов на другое время. Работа с клиентами в сфере услуг также может быть связана с осложнениями и жалобами на вас.

Близнецы

Несмотря на сосредоточенность Близнецов на текущей работе, день может не обойтись без помех и сбоев. Это особенно относится к тем, кто работает в совместных предприятиях, за границей или на вахте. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение простой работе, в которой у вас имеется большой опыт. Для сложной трудоемкой работы может не хватить вашей квалификации.

Рак

Раки в этот день могут почувствовать в себе усиление духа авантюризма и готовности вкладывать деньги в рискованные проекты. Те, кто причастен к спекулятивному бизнесу, рискуют понести убытки. Если вы владеете крупными пакетами акций компаний, то может произойти резкое падение их курсов на фондовом рынке. Расчеты на поступление финансов от деловых партнеров могут не оправдаться.

Лев

У Львов, связанных с недвижимостью, может сложиться достаточно нервный день. Прежде всего, речь идет об арендаторах, работниках агентств по сделкам с недвижимостью, строителях, фермерах. Могут обостриться отношения с вашим основным деловым партнером. Причиной могут стать разногласия по поводу условий совместного использования производственных, складских, офисных или торговых помещений.

Дева

У Дев в этот день может осложниться работа с информацией. Особенно трудно придется тем, чья работа связана с частыми поездками, перемещениями и большим количеством контактов. Не рекомендуется назначать деловые свидания и делать короткие поездки. Особенно неблагоприятен день для оформления и визирования финансовых отчетов - вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.

Весы

У Весов, получающих доход от умственного труда, этот день может сложиться неблагоприятно. На этот раз ваша способность видеть материальную выгоду в текущих обстоятельствах может даст сбой. Вы можете оказаться пленниками собственных иллюзий и допустить ошибки при принятии важных решений. Чтобы минимизировать риски, звезды не рекомендуют вам втягиваться в финансовые авантюры.

Скорпион

Главная проблема Скорпионов сегодня может исходить от них самих. Ваши личные инициативы могут принести результат, прямо противоположный ожидаемому. Тем, кто привык действовать самостоятельно, придется нелегко. Наиболее оптимальная тактика в этой ситуации - пустить дела на самотек и не начинать по собственной инициативе ничего нового. В зоне риска - семейный бизнес.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут оказаться в положении, когда ваша свобода поведения будет чем-то или кем-то ограничена. Причиной может стать неверная информация, которая дезориентирует вас или направит на ложный путь. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности. Неприятности особенно затронут тех, кто работает в торговоле или занят перевозкой грузов.

Козерог

Козерогам звезды не советуют сегодня заниматься коллективными видами деятельности. Нежелательно проводить собрания акционерных обществ, планерки. Научно-исследовательская работа, обсуждение планов на будущее и проектно-конструкторские разработки - все эти виды деятельности могут привести к материальным убыткам или разногласиям. В целом в этот день повышается риск материального ущерба.

Водолей

Весьма напряженный день может сложиться у Водолеев, занимающих руководящие должности в бизнесе или на государственной службе. Для вас сегодня может быть характерна частая смена настроений и решений. Старайтесь по мере возможности, уклоняться от вышестоящего руководства. Бизнесменам не удастся решить вопросы с представителями официальной власти. Старайтесь вести себя незаметно.

Рыбы

В этот день звезды советуют Рыбам воздержаться от планов по расширению своего бизнеса. Усилия в этом направлении могут не увенчаться успехом и будут связаны с большим расходом ресурсов. Например, рекламная кампания сегодня может означать деньги и время, потраченные впустую. Не исключаются проверки со стороны налоговых служб. Ваша тайная деятельность может быть предана гласности.

