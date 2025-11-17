ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Гороскоп для Дев на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

17 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Дева, если бы 2026-й был книгой, она начиналась бы словами: «Я устала быть идеальной, теперь хочу быть счастливой».

Гороскоп для Дев на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Сатурн берёт вас под крыло и заставляет всё структурировать: время, эмоции, цели. Да, местами будет ощущение, будто вы сдали жизнь на переучёт. Но Юпитер шепчет: «Ты делаешь всё правильно». Этот год — про качество, не количество, и про зрелость, которая не убивает лёгкость.

Гороскоп для Девы на январь – март 2026 года

Старт года — ясный, чистый, без тумана. Мозг в фокусе, руки в деле, сердце — осторожно открыто. Возможно повышение, предложение, которое вы заслужили, или новая роль, где всё зависит только от вас. Главное — не сомневаться в своём уровне. Меркурий даёт отличное время для планирования и обучения. В финансах — аккуратный, но уверенный рост. В любви — честный разговор. И пусть он будет не идеальным — зато настоящим.

Гороскоп для Девы на апрель – июнь 2026 года

Юпитер раскрывает двери: приходит вдохновение, вы начинаете видеть перспективу. Это идеальный период для проектов, которые требуют системности и стиля — дизайн, обучение, медицина, организация. Вас замечают, слушают, уважают. Венера делает вас мягче: появляется желание заботиться не по долгу, а по зову сердца. Возможен роман с оттенком интеллекта — любовь, где вас понимают словами, а не драмой. Весна для Дев — как воздух после дождя: всё свежее, ясное, спокойное.

Гороскоп для Девы на июль – сентябрь 2026 года

Сатурн притормаживает события. Что-то идёт медленнее, чем хотелось бы, но это защита, не препятствие. Звёзды говорят: «не гони результат, гони осознанность». В это время стоит заняться телом — питание, сон, спорт. Переутомление и критичность могут обостриться, если вы снова начнёте брать слишком много на себя. Отпустите. Иногда лучший контроль — это отпускание.

Гороскоп для Девы на октябрь – декабрь 2026 года

Финал года — ваше «награда нашла героя». Всё, что вы делали с усердием, наконец приносит результат. Юпитер и Венера соединяются в вашу пользу — успехи, стабильность, эмоциональная ясность. Это время для закрепления позиций и получения заслуженного уважения. В личной жизни — доверие, спокойствие и то самое ощущение «я дома». Вы перестаёте доказывать, что всё можете — и просто живёте, зная, что можете всё.

Гороскоп для Девы на 2026 год говорит, что это год внутреннего апгрейда и тихих побед. Без салютов, но с настоящим ощущением: «всё, наконец-то на своих местах». И да, вы заслужили эту гармонию.

Мантра года: «Я не исправляю мир — я делаю его красивее, просто будучи собой».

Лучшее время: март, май и октябрь — периоды ясности, признания и эмоционального тепла.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

