Наслаждаемся гармонией — любовный гороскоп на 19 ноября

Овен

Сегодня Овны могут оказаться немного инертными в новых для себя романтических ситуациях, но чувства, которые уже затронули их сердце и «распробованы» ими на вкус, просто так их не отпустят. Попав в плен любовной одержимости, они способны забыть о других делах или отложить на время намеченные планы.

Телец

Этот день способен сыграть в любовных отношениях Тельцов большую роль. При этом решающее значение получит настрой партнера, а Тельцам придется подстраиваться к нему или влиять на него косвенно. Чем сильнее они влюблены и зависимы, тем сложнее им будет сохранять автономность и индивидуальность.

Близнецы

Этот день способен показать Близнецам через увеличительное стекло каких-то эмоций отдельные детали их любовных отношений, которые в данный момент все настоятельнее требуют от них внимания. Не разобравшись в этой части досконально, им будет трудно вернуться к интересующему разговору с партнером.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что в их личной жизни настал важный момент, и на их счастье, небеса к ним добры. Они могут наслаждаться гармонией и стабильностью, сами влиять на развитие событий или воочию видеть плоды своих усилий в любви. Встреча, свидание, известие или разговор будут судьбоносными.

Лев

Сегодня влюбленные Львы идут к роковой черте - порой против своей воли, но весьма своевременно с точки зрения судьбы. Если «все сложно», им пора собраться с духом и морально подготовиться к разговору или раздумью: возможно, это отнимет немало душевных ресурсов, зато многое расставит по местам.

Дева

Сегодня любовные встречи и контакты способны всколыхнуть в Девах море забытых чувств и ярких воспоминаний. Если на этот день планируется свидание или разговор, звезды советуют отвести для него побольше времени: не исключено, что предстоит долгое путешествие в мир прежних планов, идей или ощущений.

Весы

Этот день способен погрузить Весов в пучину непростых неоднозначных переживаний, которые им будет нелегко описать или полностью осознать. В делах сердечных многие представители знака рискуют превратиться в сентиментальных собственников, им может стать в разы труднее кого-то забыть или «отпустить».

Скорпион

Сегодня собственные чувства имеют для Скорпионов такое большое значение, что им трудно думать о чем-то еще. Веря, что поглощены партнером, на деле они часто думают о себе. Многие из них очень чувствительны к своему образу в глазах пассии и роли в отношениях. Им важно высказаться и быть услышанными.

Стрелец

Сегодня внутренний голос или внешний знак судьбы все настойчивее ведет Стрельцов к погружению в тайную закрытую страну любви или в чувства прошлого. День может стать для них определенным рубежом, наведя их на важные мысли. Может стать судьбоносным свидание, письмо, размышление или воспоминание.

Козерог

Сегодня звезды создают хорошие условия для любовных планов Козерогов. Они могут спокойно реализовывать собственные намерения (в том числе те, что долго вынашивали) или уверенно принять чужое приглашение. Среди сценариев этого дня - спланированная «нечаянная» встреча с бывшей пассией у друзей.

Водолей

Сегодня для Водолеев возрастает вероятность ключевого момента в их личной жизни. Он может повлиять на сценарий их отношений с любимым человеком или на их представления о любви. В этот день трудно сопротивляться чувствам, но судьба дает важные знаки и дарит время еще раз что-то обсудить (осознать).

Рыбы

В этот день Рыбам не стоит беспокоиться о нехватке ресурса или другой неудаче в любовных делах. Звезды даруют им достаточно времени и возможностей, чтобы они могли восстановить контакт, вернуться к волнующей их теме, насладиться гармонией с любимым человеком или своим контролем над ситуацией.

