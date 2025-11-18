Гороскоп для Весов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

Весы, 2026-й не даст вам спокойно стоять на месте — да и зачем?

Сатурн в этом году заставит выбрать: либо вы балансируете ради чужого комфорта, либо, наконец, находите собственную ось. Зато Юпитер подбрасывает приятные бонусы: новые союзы, вдохновение, признание. Венера (ваша хозяйка, между прочим) обещает, что любовь в этом году — не просто чувство, а искусство. Главное — не путать гармонию с привычкой.

Гороскоп для Весов на январь – март 2026 года

Начало года — будто вы просыпаетесь после долгого сна. Мир снова яркий, идеи идут потоком, а вы — полны желания менять всё: стиль, работу, отношения. Не сдерживайтесь, но не разбрасывайтесь. Марс даст энергию, но и импульсивность. Отличное время для креативных проектов, переездов, новых знакомств. В финансах — лёгкий рост, если перестанете бояться брать инициативу. В любви — искра. Тот, кто был «просто симпатией», может внезапно стать кем-то гораздо важнее.

Гороскоп для Весов на апрель – июнь 2026 года

Юпитер выводит вас в свет. Возможны предложения, сотрудничества, контракты — особенно в сферах искусства, медиа, преподавания. Это время, когда стоит говорить «да», даже если страшно. Венера усиливает магнетизм, и вы очаровываете без усилий. В отношениях — яркость, но и напряжение: если связь не выдерживает честности, она треснет. Пусть. Всё, что настоящее, только крепнет. Весна для вас — экзамен на искренность.

Гороскоп для Весов на Июль – сентябрь 2026 года

Сатурн врубает «режим реальности»: работа требует больше времени, чем хотелось бы, и баланс «душа-тело» снова под угрозой. Вы устали всем нравиться, и это прекрасно — наконец-то. Возможно, смена приоритетов: меньше показухи, больше смысла. В этот период важно не терять темп, но и не загонять себя. Организуйте личное пространство, восстановите здоровье, перестаньте брать чужие задачи. Лето — время самоценности.

Гороскоп для Весов на октябрь – декабрь 2026

Финал года — вы снова в равновесии, но на другом уровне. Юпитер и Венера приносят вам заслуженные плоды: стабильность, признание, комфорт. В карьере — успех без выгорания. В отношениях — теплота без драмы. Возможно возвращение старого друга или человека, с которым история так и не была дописана. На этот раз — без хаоса. Конец года приносит редкое ощущение: «я — в центре, и мне спокойно».

Гороскоп для Весов на 2026 год говорит, что это ваш год честности. Вы наконец перестаёте пытаться быть «идеальными» и становитесь живыми. И знаете, что случается с Весами, когда они настоящие? Мир сам начинает к ним тянуться.

Лучшее время: апрель, июль и октябрь — фазы, когда вдохновение и результат идут рука об руку.

Мантра года: «Я не ищу баланс — я им дышу».

