Соединяемся духовно – любовный гороскоп на 20 ноября

Сегодня нам будет приятно со второй половинкой.

Наш гороскоп предлагает краткий обзор любовных энергий дня для каждого знака зодиака.

Овен

Сегодня утром влюбленные Овны могут отличаться инертностью. Многие Овны встретят начало дня на волне вчерашних эмоций, будут вынуждены томиться ожиданием или что-то упорно обдумывать. Вечер сделает их активнее. Возможно, они попытаются взять инициативу, сменить образ действий или обстановку.

Телец

Сегодня главный рычаг управления отношениями остается не у Тельцов, а у их партнеров. Некоторым Тельцам покажется, что в руках партнера также ключи от их сердца и судьбы. Его мнение или настроение они могут принять за свое. Звезды намекают, что оно - не приговор и частично еще может измениться.

Близнецы

События этого дня подтвердят Близнецам, что в данный момент поступательное развитие любовных отношений для них под вопросом. Даже если партнер проявил активность и делает все возможное для встречи, самим Близнецам что-то будет мешать поддерживать связь, быть приятными в общении и легкими на подъем.

Рак

Сегодня звезды останутся благосклонными к любовным планам Раков, пока длится первая половина суток. Важный личный разговор, свидание или погружение в мир вдохновляющих эмоций лучше не откладывать на вечер: не исключено, что с его приходом изменится настроение и затянет круговорот насущных дел.

Лев

Сегодня эмоционально насыщенная и морально ответственная фаза для влюбленных Львов - утро. Первая половина дня может уйти у них на оценку своих чувств и принятие некого личного решения (возможно, еще не окончательного). После этого им будет сравнительно легко реагировать на любые вечерние события.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит планировать романтическую встречу на вечер. Наилучшие условия для свидания или дистанционного общения создаст первая половина этого дня. Для некоторых Дев ее события станут настолько мощной интригой, что думать о чем-то другом они будут не готовы.

Весы

Сегодня Весы могут попасть в ловушку притягательного для них мыслеобраза. Вместо того, чтобы идти в отношениях дальше, они способны крутить в уме картины прошлого или бесконечно обсуждать волнующие детали. Возможно, вечером партнеру или обстановке удастся отвлечь их от навязчивых мыслей и чувств.

Скорпион

Сегодня не в интересах Скорпионов откладывать на вечер любовные планы, так как вечером может измениться их настроение или стать другой обстановка. Звезды советуют не медлить с ответом на щекотливый личный вопрос, не уходить от продолжения вчерашнего или более раннего разговора с любимым человеком.

Стрелец

Разговоры, размышления и переживания первой половины этого дня не пройдут для влюбленных Стрельцов бесследно и вечером могут подтолкнуть их к новому шагу в личной жизни. Звезды не хотят лишать их такой попытки, но советуют помнить, что их инициативы пока не могут быть развернуты в полную силу.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня им лучше не откладывать романтические мероприятия на вечер. Наилучшие условия для продолжения вчерашних событий или новой встречи дает первая половина дня. Стоит использовать ее как можно эффективнее, особенно в части получения эмоций и обмена информацией.

Водолей

Первая половина этого дня может показаться влюбленным Водолеям приятной и лишенной какого бы то ни было подвоха. Однако все ее ситуации будут для них важным психологическим тестом или ценной подсказкой, которую не стоит игнорировать. Снизить уровень внутренней бдительности им позволит только вечер.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня не в их интересах переносить любовные планы на вечер. Для общения с любимым человеком лучше выбрать первую половину этого дня: она даст больше эмоциональной и духовной гармонии, поддержит ощущение уверенности и стабильности, помешает сделать опрометчивый шаг.

