Гороскоп для Скорпионов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

Скорпионы, для вас 2026-й начинается, как сцена из фильма, где вы идёте по горящему мосту, не оглядываясь.

Всё, что давно отжило, само отвалится: связи, обязательства, сомнения. Кету (планета кармических чисток) берёт вас за руку и мягко говорит: «Пора отпустить». Сатурн помогает вам вырасти, а Юпитер — подняться после любого падения. Это год трансформации, когда боль — это просто сигнал о росте.

Гороскоп для Скорпиона на январь – март 2026 года

Первый квартал — как гром после затишья. Возможен кризис, но он честный. Что-то закончится — проект, отношения, старая роль. И слава богу. Марс, ваш управитель, добавляет дерзости: вы не ждёте, пока судьба решит, вы решаете сами. Это мощное время для финансового манёвра: инвестиции, смена стратегии, новая работа. Главное — действовать с холодной головой и горячим сердцем. Любовь в начале года может быть как буря: захватывает, но требует выдержки.

Гороскоп для Скорпиона на апрель – июнь 2026 года

Юпитер разворачивает сценарий: приходит свет после долгого тоннеля. Новые люди, предложения, сотрудничества. Всё, что связано с обучением, психологией, стратегией, исследованием, — идёт в гору. Весна — время перерождения, когда вы снова чувствуете азарт. Венера дарит шанс на глубокие отношения: не «химия на три дня», а эмоциональная привязка, где важно каждое слово. Ваша сила — в честности: не бойтесь говорить прямо, даже если звучит остро.

Гороскоп для Скорпиона на Июль – сентябрь 2026 года

Сатурн решает проверить устойчивость вашего нового «я». Возможны сомнения, откаты, ощущение «я застрял». Но на самом деле вы просто перестраиваетесь. Не ломайте себя ради внешнего спокойствия. Это время, когда стоит перезагрузить цели, пересмотреть приоритеты и отпустить ещё немного груза. Финансово — стабильно, если не поддадитесь панике. В отношениях — проверка: кто рядом не просто по страсти, а по сути, останется.

Гороскоп для Скорпиона на октябрь – декабрь 2026 года

Финал года — триумф выжившего. Вы выходите на новый уровень — карьерный, личный, духовный. Юпитер и Марс объединяются, создавая мощную комбинацию: всё, за что вы берётесь, даёт результат. Деньги приходят, связи укрепляются, уверенность растёт. Венера смягчает углы: вы учитесь не только побеждать, но и жить в мире без войны. Конец года принесёт ощущение контроля без напряжения — редкость для Скорпиона, но заслуженная.

Гороскоп для Скорпиона на 2026 год говорит, что это год, когда вы сбрасываете старую кожу. Да, где-то щиплет, где-то больно, но зато — свободно. Вы снова чувствуете себя живым. И теперь всё, что впереди, будет по вашим правилам.

Мантра года: «Я не боюсь конца — я знаю, как начинать заново».

Лучшее время: май, август и ноябрь — периоды решающих поворотов и личных побед.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.