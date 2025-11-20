Гороскоп для Стрельцов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

Стрельцы, для вас 2026-й начнётся, как трейлер к фильму о вашем взрослении: масштабно, с огнём и иронией.

Всё, что вы откладывали, наконец становится возможным, но не без усилий. Сатурн — ваш внутренний редактор — заставит перестать обещать и начать делать. Это год, когда мечты проходят тест на практичность.

Гороскоп для Стрельца на январь – март 2026 года

Начало года — фаза «планируем, как взрослые, действуем, как гении». В голове тысяча идей, но сработает одна — та, что по-настоящему ваша. Возможна смена направления, новая работа, проект или переезд. Юпитер даёт шанс расширить горизонты: обучение, международные связи, развитие бизнеса. В отношениях — время ясности. Или дальше вместе, или честно по разным дорогам. Любовь с элементами философии — не про страсть, а про смысл.

Гороскоп для Стрельца на Апрель – июнь 2026 года

Юпитер усиливает эффект: удача в делах, нужные люди, хорошие новости. Это три месяца активного роста. Возможен финансовый прорыв, новый партнёр, коллаборация, которая выведет вас на другой уровень. Главное — не распыляться. Венера добавляет романтики, вдохновения и желания снова верить в лучшее. Весна — время, когда вы ощущаете: «я снова в потоке».

Гороскоп для Стрельца на июль – сентябрь 2026 года

Сатурн тормозит темп, и вы впервые за долгое время остаетесь наедине с собой. Может показаться, что всё замедлилось — на деле идёт кристаллизация целей. Пересмотрите круг общения: не каждый, кто аплодирует, хочет вашего успеха. Займитесь здоровьем, особенно физической формой — тело должно выдержать тот масштаб, который готовит вам Юпитер. В любви — возможен период дистанции, но он поможет понять, чего вы действительно хотите.

Гороскоп для Стрельца на октябрь – декабрь 2026 года

Финал года — вы снова на сцене, но теперь с осознанной улыбкой. Юпитер подкидывает сюрпризы: приглашение, новая должность, интересная поездка или возможность, которую вы даже не искали. Всё, что вы делали в начале года, теперь даёт плоды. Венера добавляет тепла и мягкости — идеальное время для примирений и сближения. Конец года принесёт чувство благодарности и уверенности: «всё не зря».

Гороскоп для Стрельца на 2026 год говорит, что это время реализации. Вы перестаёте быть вечным искателем и становитесь тем, кто находит. Всё получится, если действовать без пафоса, но с верой. Свобода снова с вами — только теперь вы знаете, как ею управлять.

Мантра года: «Я не ищу свой путь — я его выстраиваю».

Лучшее время: май, август и декабрь — точки роста, удачи и ясности.

