ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

20 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Стрельцы, для вас 2026-й начнётся, как трейлер к фильму о вашем взрослении: масштабно, с огнём и иронией.

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Фото: freepik

Всё, что вы откладывали, наконец становится возможным, но не без усилий. Сатурн — ваш внутренний редактор — заставит перестать обещать и начать делать. Это год, когда мечты проходят тест на практичность.

Гороскоп для Стрельца на январь – март 2026 года

Начало года — фаза «планируем, как взрослые, действуем, как гении». В голове тысяча идей, но сработает одна — та, что по-настоящему ваша. Возможна смена направления, новая работа, проект или переезд. Юпитер даёт шанс расширить горизонты: обучение, международные связи, развитие бизнеса. В отношениях — время ясности. Или дальше вместе, или честно по разным дорогам. Любовь с элементами философии — не про страсть, а про смысл.

Гороскоп для Стрельца на Апрель – июнь 2026 года

Юпитер усиливает эффект: удача в делах, нужные люди, хорошие новости. Это три месяца активного роста. Возможен финансовый прорыв, новый партнёр, коллаборация, которая выведет вас на другой уровень. Главное — не распыляться. Венера добавляет романтики, вдохновения и желания снова верить в лучшее. Весна — время, когда вы ощущаете: «я снова в потоке».

Гороскоп для Стрельца на июль – сентябрь 2026 года

Сатурн тормозит темп, и вы впервые за долгое время остаетесь наедине с собой. Может показаться, что всё замедлилось — на деле идёт кристаллизация целей. Пересмотрите круг общения: не каждый, кто аплодирует, хочет вашего успеха. Займитесь здоровьем, особенно физической формой — тело должно выдержать тот масштаб, который готовит вам Юпитер. В любви — возможен период дистанции, но он поможет понять, чего вы действительно хотите.

Гороскоп для Стрельца на октябрь – декабрь 2026 года

Финал года — вы снова на сцене, но теперь с осознанной улыбкой. Юпитер подкидывает сюрпризы: приглашение, новая должность, интересная поездка или возможность, которую вы даже не искали. Всё, что вы делали в начале года, теперь даёт плоды. Венера добавляет тепла и мягкости — идеальное время для примирений и сближения. Конец года принесёт чувство благодарности и уверенности: «всё не зря».

Гороскоп для Стрельца на 2026 год говорит, что это время реализации. Вы перестаёте быть вечным искателем и становитесь тем, кто находит. Всё получится, если действовать без пафоса, но с верой. Свобода снова с вами — только теперь вы знаете, как ею управлять.

Мантра года: «Я не ищу свой путь — я его выстраиваю».

Лучшее время: май, август и декабрь — точки роста, удачи и ясности.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Кролика на 2026 год от нашего астролога Марианны БассГороскоп для Стрельцов на 2026 год от звездного астролога Марианны БассРастения-хранители дома: какие цветы очищают энергетику жилья
Гороскопы
Работаем в команде — финансовый гороскоп на 21 ноября
Работаем в команде — финансовый гороскоп на 21 ноября
Гороскопы
Аккуратнее с серьезными планами — любовный гороскоп на 21 ноября
Аккуратнее с серьезными планами — любовный гороскоп на 21 ноября
Политика конфиденциальностиУсловия использования