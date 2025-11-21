Отдыхаем и наслаждаемся жизнью — финансовый гороскоп на 22 ноября

Сегодня стоит забыть о делах.

Наш гороскоп поможет настроиться на день осознанно, выбрать подходящий ритм и уделить внимание тем сферам жизни, которые потребуют большего внимания.

Овен

Первая половина дня может сложиться для Овнов напряженно. Руководителям звезды советуют обратить особое внимание на то, как подчиненными выполняются ваши распоряжения. Вы можете обнаружить ряд нарушений, которые вредят репутации фирмы. Во второй половине дня ситуация улучшается. Можно предпринимать шаги по раскрутке проектов. Работа в сфере услуг получит новый импульс.

Телец

В первой половине дня звезды предостерегают Тельцов от участия в рискованных финансовых операциях. Склонность к спекуляциям, равно как и попытка заработать легкие деньги, не прилагая к этому особых усилий, может сыграть с вами злую шутку и привести к убыткам. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня. Инвестиции могут быть экономически оправданы.

Близнецы

Первая половина дня может сложиться неблагоприятно у Близнецов, работающих в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, на складах, в магазинах и агентствах по недвижимости. Не рекомендуется заключать договор аренды или как-то менять его условия. Намного лучше идут дела во второй половине дня у творческих работников или имеющих свободный график работы.

Рак

В первой половине дня звезды советуют Ракам быть предельно аккуратными при работе с документами и информацией. Поступающие новости могут иметь разнонаправленный характер, негативная окраска сменяется на позитивную окраску и наоборот. Из-за мелких неурядиц могут испортиться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Однако во второй половине дня положительные тенденции возрастают.

Лев

В первой половине дня звезды советуют Львам воздерживаться от капиталовложений в бизнес. Будьте осмотрительнее при финансовых расчетах за наличные деньги - вы можете потерять деньги или стать жертвой обмана, кражи. Попытки заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, вряд ли будут оправданы. С середины дня положение дел улучшается для деловых связей.

Дева

Утро складывается для Дев не вполне благоприятно. Если вы работаете на стройке или в сельском хозяйстве, звезды советуют особое внимание обратить на соблюдение техники безопасности. Из-за неосторожности вы можете получить травму. Старайтесь воздерживаться от проявления личной инициативы. А вот с середины дня дела могут улучшиться. Хорошо оформлять договор аренды.

Весы

Весы сегодня могут почувствовать эмоциональный подъем, на волне которого удастся решить многие сложные проблемы. Несмотря на то, что утром многие из вас столкнутся с осложнениями в делах, день в целом можно назвать удачным. С середины дня ускоряется темп информационного обмена. Это прекрасное время для деловых встреч, расширения связей, появления новых деловых контактов.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут захотеть сократить круг общения и уйти в добровольную изоляцию. Утром не исключены трения с друзьями и единомышленниками по трудовому коллективу. Но с середины дня основные противоречия могут быть урегулированы. Звезды благоприятствуют вам в той работе, которая требует уединенного и несуетного к себе отношения. Откажитесь от работы по жесткому графику.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут быть способны существенно продвинуться в своих делах, если основное внимание уделят работе над неким совместным проектом в составе группы единомышленников. Утром звезды советуют дистанцироваться от начальства, поскольку не исключены трения. А вот, начиная с середины дня, вы можете почувствовать, что ваши начинания получают мощную поддержку.

Козерог

Козерогам звезды советуют тщательно следить за тем, чтобы ваша деятельность не выходила за рамки закона. В противном случае вы можете столкнуться с негласными проверками и контрольными закупками. С середины дня рекомендуется переключить внимание на вопросы карьерного роста и укрепления отношений с вышестоящим руководством. Вы можете иметь доверительные отношения с начальством.

Водолей

Утром имуществу Водолеев может быть нанесен ущерб. Те, кто работает со сложными механизмами и электроникой, могут столкнуться с частыми поломками и техническими сбоями. Однако во второй половине дня вы сможете преодолеть трудности, и дела пойдут как по маслу. Хорошо будут проходить встречи и переговоры с партнерами из других стран и регионов. Намеченные планы имеют все шансы на реализацию.

Рыбы

Рыбам, вовлеченным в переговорный процесс, утром звезды советуют не подписывать документы о партнерском сотрудничестве. А вот во второй половине дня вы можете почувствовать улучшение в делах и рост финансовых поступлений. Это хороший день для представителей государственных служб по контролю и надзору. Руководители могут успешно проводить структурные реформы и кадровые перестановки.

