Добиваемся результата — любовный гороскоп на 22 ноября

Сегодня нужно прилагать усилия в отношениях.

Наш гороскоп расскажет о ключевых астрологических влияниях, которые могут повлиять на решение важных вопросов, настроение и взаимодействие с любимым.

Овен

В этот день влюбленные Овны начнут чаще сталкиваться с загадками, помехами и разочарованиями. Над конструктивными порывами могут взять верх пустые фантазии, возможна погоня за миражом прошлого. В эти сутки лучше поддерживать найденный в отношениях баланс, а не пытаться придать событиям ускорение.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня наилучшая тактика в делах сердечных - наслаждаться моментом. Попытка принудительно ускорить события, равно как и вернуть их в знакомое русло, не увенчается успехом. Умение жить в «подвешенном» состоянии может оказаться главным условием любовной гармонии.

Близнецы

Близнецов звезды предупреждают, что сегодня в их личных отношениях возрастает вероятность «мутных» игр, неприятных и загадочных моментов. Они могут столкнуться с непоследовательным, авантюрным или коварным чужим маневром, автоматически пробуждающим у них знакомые подозрения и страх разочарования.

Рак

Сегодня обстоятельства продолжают отвлекать, запутывать и дезориентировать влюбленных Раков. Что бы они ни задумали, на их пути могут возникать загадочные препятствия или досадные помехи. У многих Раков появятся новые заботы, вынуждающие на время отвлечься от романтических чувств и личного общения.

Лев

Сегодня новая тенденция начнет поддерживать силы влюбленных Львов и восполнять им энергию, которую они тратят на эмоциональные переживания. Тот или иной фактор добавит им уверенности в себе. Для полного успеха им останется преодолеть инерцию ложных давних страхов или устаревших шаблонов поведения.

Дева

Сегодня Девам стоит быть готовыми к загадочному или нежелательному исходу событий, если они пытаются предпринять в своей личной жизни новую инициативу. Явные препятствия или невидимые границы помешают им выйти за определенные знакомые рамки. Звезды советуют отложить попытки изменить ситуацию.

Весы

Сегодня царящая вокруг путаница может создать Весам и их партнерам препятствия, если они решат где-то встретиться или о чем-то серьезно поговорить. Благие порывы такого рода могут натолкнуться на помехи. Если не будет найден остроумный альтернативный путь, встречу или разговор придется отложить.

Скорпион

Сегодня Скорпионы будут разочарованы, если надеялись управлять событиями и планировать свою личную жизнь по собственному усмотрению. Многим представителям знака придется подстроиться под заданные условия, которые далеко не всегда будут совпадать с их привычками, отличаться честностью и ясностью.

Стрелец

Сегодня один из тех дней, когда звезды настойчиво отговаривают Стрельцов от романтической инициативы, поскольку ее положительный результат под большим вопросом. В лучшем случае, им удастся ловко удержаться на тонкой грани, а в худшем, их ждет ложный маневр, знакомая помеха или обидная неудача.

Козерог

Влюбленным Козерогам звезды подсказывают, что сегодня они рискуют оказаться в невыгодном для себя положении, в неподходящем настроении или не в лучшей форме. Любые шаги, предпринятые в личной жизни, на этом фоне снижают им удовольствие от ситуации и сулят много нежелательных побочных эффектов.

Водолей

На этот день влюбленным Водолеям не стоит возлагать больших надежд. Романтическое настроение может быть чем-то подпорчено, свидание сокращено или отменено. Есть риск столкнуться с несоответствием затраченных усилий и полученного результата, пережить ощущение обмана, тупика или неопределенности.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше отказаться от идеи каким-либо образом оживить личную жизнь. Вероятность нежелательного и неприятного поворота событий для них в эти сутки намного выше, чем надежда на гармонию и успех. Не стоит жалеть, если свидание не состоялось, в этот день оно вряд ли было бы комфортным.

