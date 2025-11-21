Гороскоп для Козерогов на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс

Козероги, если бы 2026-й был фильмом, то ваш жанр — «деловая драма с хэппи-эндом».

Вы — главный герой, Сатурн — продюсер, Юпитер — инвестор, Венера — сюжетная линия с эмоциями, о которых вы обычно молчите. Это год зрелости, уверенности и стратегического успеха. Всё, что вы делаете, начинает приносить дивиденды. И да, иногда вы будете уставать от собственной ответственности — но в глубине души будете гордиться, что выдержали.

Гороскоп для Козерога на январь – март 2026 года

Начало года — мощное. Сатурн держит в фокусе дисциплину, и вы словно попадаете в поток, где всё идёт по плану. Возможен карьерный рост, продвижение проекта, повышение статуса. Ваш профессионализм замечают, даже если вы не гонитесь за похвалой. Финансы стабильны, но требуют расчёта: крупные траты лучше отложить до весны. В личной жизни — спокойствие с элементами тепла. Если отношения живы, они становятся глубже. Если нет — вы просто перестаёте тянуть то, что не работает.

Гороскоп для Козерога на апрель – июнь 2026 года

Юпитер разгоняет процессы. Всё, во что вы вкладывались последние годы, начинает приносить результаты. Это идеальное время для инвестиций, деловых шагов, расширения или смены формата работы. Если хотите сменить сферу — дерзайте. Вас ждёт неудача? Нет. Вас ждёт вызов, который вы одолеете. Венера в это время добавляет лёгкости — появляется вдохновение, тяга к красоте, желание снова верить в эмоции. В любви — стабильность, но без скуки. Весна — ваш личный апгрейд.

Гороскоп для Козерога на июль – сентябрь 2026 года

Марс даёт энергию, но и провоцирует конфликты. Возможны трения с коллегами или усталость от рутины. Не спорьте, докажете делом. Сатурн напомнит: «Нельзя всё контролировать». Иногда лучший контроль — доверие. Следите за здоровьем: спина, сон, давление — не игнорируйте сигналы. Август — хорошее время для отпуска, но активного: движение, смена обстановки, новые впечатления.

Гороскоп для Козерога на октябрь – декабрь 2026 года

Финал года — кульминация вашей силы. Юпитер выстраивает успех на всех фронтах: признание, рост доходов, расширение возможностей. Конец осени — время, когда «Козерог молчит, но все всё понимают». Венера приносит мягкость — наконец-то можно расслабиться и просто наслаждаться тем, что вы построили. Возможно примирение, воссоединение или встреча, которая согреет даже ваше бронебойное сердце.

Гороскоп для Козерога на 2026 год говорит, что это ваш год устойчивости и побед без пафоса. Вы перестаёте бороться за место под солнцем, потому что уже сами стали этим солнцем — стабильным, надёжным и необходимым.

Мантра года: «Я не покоряю вершины — я становлюсь горой».

Лучшее время: март, июнь и ноябрь — пики продуктивности и карьерных успехов.

