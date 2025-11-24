ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Работаем в тишине и спокойствии — финансовый гороскоп на 25 ноября

24 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит трудиться в одиночестве.

Работаем в тишине и спокойствии — финансовый гороскоп на 25 ноября
Фото: Image by freepik

Наш спокойный и ненавязчивый гороскоп на день создан для тех, кто хочет настроиться на гармоничный ритм и заранее понять, на что стоит обратить внимание.

Овен

Овны сегодня могут быть сконцентрированы на расширении своего влияния в бизнесе. Однако не всякие действия звезды рекомендуют предпринимать. Например, в первой половине дня не рекомендуется заниматься юридическим оформлением новых фирм и филиалов. Воздержитесь от участия в профессиональных конкурсах и выставках-продажах - это не даст ожидаемого результата.

Телец

Этот день Тельцы могут запомнить по мелким неприятностям, которые будут отвлекать от выполнения основных задач. Те, кто работает в сфере услуг, особенно относящейся к индустрии моды, отдыха и развлечений, не смогут реализовать свой потенциал в полной мере. Работники салонов красоты, массажных кабинетов могут много времени бездействовать ввиду низкого спроса на ваши услуги.

Близнецы

У Близнецов, работающих в строительных организациях, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве первая половина дня может сложиться весьма хлопотной. Не рекомендуется в это время вести ремонтные и строительные работы. У вас могут возникать непредвиденные трудности, ломаться инструмент и техника. Также не исключены ссоры с коллегами по трудовому коллективу.

Рак

У Раков сегодня в первой половине дня может сложиться неблагоприятное время для деловых поездок и новых знакомств. Старайтесь внимательнее относиться к прежним деловым связям, поскольку вероятность разрыва отношений возрастает. Вам трудно будет выполнить свои обещания в точности так, как вы и обещали. Наибольшие проблемы возникнут у тех, кто работает в торговле и на транспорте.

Лев

Звезды советуют Львам сегодня воздерживаться от заключения сделок с недвижимостью. Если у вас раньше уже были договоренности, то сейчас они могут неожиданно сорваться. Во время ведения переговоров старайтесь не менять резко условия прежних соглашений. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в коллективные проекты. Воздержитесь от подготовки отчетной документации.

Дева

У Дев этот день может быть связан с осложнениями в деловых контактах. Возможно, вы не склонны будете проявлять дипломатический такт и активно идти на установление связей. В результате некоторые шансы на выгодное сотрудничество могут быть упущены. Короткие деловые поездки лучше отложить на вторую половину дня. Иначе вы можете потерять время в пробке или случится поломка транспорта.

Весы

Этот день может сложиться неблагоприятно для Весов, работающих в гостиницах, ресторанах, санаторно-курортных учреждениях. Ваши расчеты на получение дополнительных заработков за счет чаевых могут не оправдать ожиданий. Звезды не советуют искать себе новую работу по совместительству или на полставки - время и усилия по поискам могут оказаться потрачены впустую.

Скорпион

У Скорпионов этот день может складываться неблагоприятно для работы в составе коллектива. Возможно, вам не удастся найти взаимопонимание с коллегами при обсуждении планов на будущее. Поэтому звезды не советуют вам проводить отчетно-выборные собрания в акционерных обществах и кооперативах. А вот индивидуальные предприниматели смогут неплохо заработать.

Стрелец

У Стрельцов, занимающих руководящие должности, этот день может сложиться неблагоприятно. Чтобы минимизировать ущерб, звезды советуют в первой половине дня ограничить личную активность. Дело в том, что ваши инициативы могут не получить должной поддержки и развития. Кроме того, нежелательно делать инвестиции в бизнес, поскольку вам будет сложно оценить материальные последствия.

Козерог

У Козерогов этот день может начаться с множества мелких неувязок в работе. Однако во второй половине дня ситуация выправится и во многом нормализуется. Рекомендуется отложить командировки и отправку транспорта с грузом в дальние поездки. От ваших деловых партнеров может прийти известие, которое смешает ваши планы. Не лучший день для подачи исковых заявлений по имущественным спорам.

Водолей

В центре внимания Водолеев может оказаться коллектив единомышленников, с которым необходимо будет искать точки соприкосновения и меры воздействия. Поначалу, в первой половине дня, ситуация может складываться неблагоприятно. Взаимопонимания с коллегами добиться не удается. Попытки урегулировать вопросы кулуарными переговорами ни к чему не приводят. Отложите эти дела на вторую половину дня.

Рыбы

Рыбам сегодня противопоказано обращаться к юристам за помощью и пытаться урегулировать юридические вопросы. Звезды не советуют вам подавать исковые заявления и пытаться решить судебные тяжбы мировым соглашением. Ваши противники в этот период могут подбросить вам дезинформацию, что может привести вас к ошибкам. Не рекомендуется вести переговоры.

