Рискуем услышать что-то неприятное — гороскоп на 26 ноября

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее усилит потребность поучаствовать в коллективном проекте или получить содействие от единомышленников, несмотря на некоторые сложности общения с ними.

Гороскоп на сегодня говорит, что также она сделает восприимчивее к прогнозам будущего, основанным на аналогии с прошлым, и к сведениям об интересующих людях (особенно негативным). Есть риск услышать что-то неприятное в связи с личной жизнью, узнать подозрительные финансовые детали или некрасивые подробности о друзьях. Положительная сторона таких моментов - возможность окончательно в чем-то убедиться, получить подтверждение догадке или отпустить иллюзию.

Овен

Этот день дает Овнам шанс активно сотрудничать с другими людьми, создавая или поддерживая в процессе работы с ними приятельские связи. Совместные акции могут положить начало будущей дружбе, в том числе, с иностранцами и людьми издалека. Однако общение такого рода не всегда будет гладким. Возможны сюрпризы личного плана, деловые разногласия, напряженные моменты при взаимодействии с попутчиками.

Телец

Тельцам стоит учитывать, что сегодня в любой ситуации для них возрастает риск столкнуться со сложной психологической атмосферой. В деловых, дружеских, любовных, семейных и иных беседах возможны неприятные повороты, а с ними знакомые поводы для обид, уколов, критики. Звезды советуют попробовать прервать порочный круг такого диалога и перейти к действию, и все может оказаться проще, чем на словах.

Близнецы

Близнецам звезды напоминают, что пока ограничены их возможности в части прогресса, свободных начинаний, активного сотрудничества и конкуренции. Желаемый путь может все еще быть для них закрыт в связи с состоянием здоровья или иным обстоятельством. В частности, это не лучшее время для отправки в дальнюю дорогу и начала проектов за рубежом, и лучше пока доверить дела в этой сфере надежному другу.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам учитывать коллективные настроения и ценность группового опыта, пользоваться ресурсами разных сообществ в реале и в Сети. Именно друг или человек, найденный по дружеской рекомендации, может стать источником полезных советов в специфической области и помощником в делах (особенно, связанных с ремонтом или апгрейдом). Важно отсеивать при этом нарочито негативные отзывы.

Лев

Сегодня звезды напоминают Львам о возможной неоднородности настроений в их окружении и о непредсказуемости обстановки. Этот день позволяет поддерживать сотрудничество, особенно на неформальной основе, но одновременно создает непростую психологическую атмосферу, чреватую «подводным камнем» в любом диалоге. Стоит осторожнее выстраивать общение дома, на работе, в кругу друзей и в личных ситуациях.

Дева

Сегодня внимания Дев может требовать необычная задача. Возможно, придется заняться каким-то обновлением, лечебной или ремонтной операцией, а для этого задействовать нестандартные инструменты и алгоритмы решения, обсудить нетривиальные сложные нюансы. Также день способен усилить роль дружеской поддержки, может заставить помогать кому-то на свободной основе или искать помощь в неожиданных местах.

Весы

Весам этот день способен создать поводы для приключений, заставить их искать ответы на сложные вопросы с нотой коварства или адаптироваться к необычным вещам. Возможны не очень приятные открытия в связи с прошлым, особенно любовным и финансовым. Тем не менее, ситуации этих суток сулят пользу. Нередко они будут стимулировать творческую мысль, тренировать навыки выживания или проницательности.

Скорпион

Скорпионам звезды напоминают, что ситуации этого дня не во всем являются для них привычными и комфортными. Возможно, им придется подстраиваться к нуждам друзей, гостей, хозяев дома или членов семьи. Добавить сложностей общему фону момента могут отзвуки прошлого. В собственных интересах многим Скорпионам будет крайне желательно следить за манерой своей речи и способами проявления своих эмоций.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов есть возможность поддерживать физическую форму, демонстрировать свою энергию и лидерские качества. Поле для действий может найтись благодаря разъездам, спортивным тренировкам, личным или коллективным деловым акциям. Смелость и ловкость помогут многим Стрельцам преодолеть или не заметить помехи: неприятные вести, неровные отношения с друзьями, собеседниками и попутчиками.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам воздержаться от новых начинаний, а также от необязательных покупок, переговоров и денежных операций. В течение дня могут копиться вопросы, делаться не очень приятные открытия, возникать проблемы в общении с нужными людьми. Велика вероятность нежелательного сюрприза при заключении сделки, оформлении платежа, попытке выбрать нужную вещь или о чем-то договориться.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть возможность продвинуться в будущее, занимаясь какой-то активностью (спортом, участием в коллективном проекте). Многие Водолеи благодаря физической динамике и деловитости получат инструмент психологической разгрузки. Сложной стороной дня для многих Водолеев останутся целевые контакты. Приятная с первого взгляда, личная или деловая беседа будет таить в себе долю коварства.

Рыбы

Рыбам не стоит удивляться, если в этот день их захватит интригующая новость или коллективная дискуссия, заинтересуют колкие комментарии оппонентов и негативно настроенных собеседников. Любопытство такого рода поможет расширить кругозор и понять скрытые пружины событий. Но при этом лучше ограничиться ролью наблюдателя, избегая знакомств и важных контактов. Также нежелательно отправляться в путь.

